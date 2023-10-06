Kronologi Cristiano Ronaldo Jalin Cinta dengan PSK asal Brasil, Begini Ceritanya!

CRISTIANO Ronaldo pernah terlibat skandal perselingkuhan dengan Andressa Urach, seorang model dan pekerja seks komersial (PSK) asal Brasil. Skandal ini terjadi pada 2013 ketika Cristiano Ronaldo masih berpacaran dengan model asal Rusia, Irina Shayk.

Mengutip dari Daily Mail, menurut pengakuan Andressa Urach, ia bertemu Cristiano Ronaldo di sebuah klub malam di Madrid, Spanyol. Cristiano Ronaldo kemudian mengundangnya ke hotel untuk menginap bersama.

Skandal ini kemudian terbongkar setelah Andressa Urach mengunggah percakapannya dengan Cristiano Ronaldo di media sosial. Dalam percakapan tersebut, Cristiano Ronaldo meminta Andressa Urach untuk merahasiakan hubungan mereka.

Namun, Cristiano Ronaldo membantah tuduhan perselingkuhan tersebut. Ia mengatakan tidak pernah bertemu Andressa Urach dan menegaskan percakapan tersebut adalah palsu.

Akan tetapi, bukti-bukti yang diungkap Andressa Urach cukup kuat untuk meyakinkan banyak orang bahwa skandal tersebut memang benar terjadi. Hal ini membuat hubungan Cristiano Ronaldo dengan Irina Shayk menjadi renggang dan akhirnya mereka memutuskan putus pada Januari 2015.

Kisah cinta Cristiano Ronaldo dan Andressa Urach merupakan salah satu skandal yang paling menghebohkan dalam dunia sepakbola. Skandal ini berdampak negatif pada karier Cristiano Ronaldo, dan membuatnya menjadi bahan perbincangan hangat di media massa.