HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Batal Main di Piala Dunia, 3 Pemain Ini Menanti Debut di Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |08:58 WIB
Batal Main di Piala Dunia, 3 Pemain Ini Menanti Debut di Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong!
Shin Tae-yong memanggil Hokky Caraka, Dzaky Asraf dan Arkhan Fikri untuk laga Timnas Indonesia vs Brunei. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
A
A
A

BATAL main di Piala Dunia U-20 2023, Hokky Caraka, Dzaky Asraf dan Arkhan Fikri menanti debut di Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 26 pemain untuk mengarungi laga kontra Brunei Darussalam di Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Dari 26 pemain yang dipanggil, ada tiga pemain yang belum pernah mengecap caps bersama Timnas Indonesia senior yakni Hokky Caraka, Dzaky Asraf dan Arkhan Fikri. Sebanyak tiga pemain ini awalnya diplot Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia U-20 di Piala Dunia U-20 2023 yang dalam rencana awal dilangsungkan di Tanah Air.

Hokky Caraka

(Hokky Caraka bisa debut di laga Timnas Indonesia vs Brunei)

Namun, karena ada penolakan terhadap kehadiran Israel di Indonesia, FIFA memutuskan memindahkan tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dari Indonesia ke Argentina. Berhubung status tuan rumah dipindahkan, Indonesia pun batal tampil di Piala Dunia U-20 2023.

Kondisi itu jelas memukul Hokky Caraka dan kawan-kawan yang berhasrat tampil di Piala Dunia U-20 2023. Dengan tampil di Piala Dunia U-20 2023, otomatis memperbesar peluang pemain-pemain Timnas Indonesia U-20 mendapat pantauan dari sejumlah pemandu bakat top dunia.

Hanya saja, mimpi itu pada akhirnya harus kandas dan membuat mereka gagal ambil bagian di Piala Dunia U-20 2023. Meski begitu, gagal tampil di Piala Dunia U-20 2023 bukanlah akhir dari segalanya.

Masih ada harapan untuk mengembangkan karier, baik di level klub maupun tim nasional. sekarang waktu yang tepat bagi Hokky Caraka, Dzaky Asraf dan Arkhan Fikri, mengikuti jejak Marselino Ferdinan dan Muhammad Ferarri, personel Timnas Indonesia U-20 yang sudah memperkuat Timnas Indonesia senior.

