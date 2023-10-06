Sergio Busquets Curhat soal Betapa Frustrasinya Inter Miami Tanpa Lionel Messi

SERGIO Busquets curhat soal betapa frustrasinya Inter Miami tanpa Lionel Messi. Cedera adalah hal yang lumrah di sepakbola, namun ketiadaan Lionel Messi sangat berdampak untuk Inter Miami.

Inter Miami kembali menelan kekalahan ketika Lionel Messi tak di lapangan. Skuad asuhan Gerardo Tata Martino itu dihempaskan dengan skor 1-4 oleh Chicago Fire di Soldier Field pada Kamis (5/10/2023) pagi WIB.

Dalam tiga laga tanpa Messi sebelumnya, Inter Miami meraih dua kali imbang di Liga Amerika Serikat dan satu kali kalah, yakni saat ditekuk Houston Dynamo 1-2 di final US Open Cup 2023. Padahal, The Herons -julukan Inter Miami- saat ini sedang mencari poin untuk memainkan babak Play Off Final Series MLS 2023.

Kekalahan dari Chicago Fire seperti menutup peluang Messi dan kolega untuk bermain dalam babak tersebut. Busquets mengakui Inter Miami merasa frustasi dengan cederanya La Pulga -julukan Lionel Messi.

“Orang pertama yang menginginkan Leo berada di lapangan adalah Leo. Yang kedua adalah kami, rekan setimnya, karena kami tahu betapa pentingnya dia bagi kami,” kata Busquets dilansir dari Goal Internasional, Kamis (5/10/2023).