Begini Jawaban Asisten Pelatih Persija Jakarta soal Kemungkinan Cahya Supriadi Gantikan Andritany Ardhiyasa

JAWABAN asisten pelatih Persija Jakarta, Pasquale Rocco, soal kemungkinan Cahya Supriadi gantikan Andritany Ardhiyasa akan dibahas di sini. Asisten Thomas Doll tersebut meminta Cahya untuk bersabar dalam menanti menit bermain.

Thomas Doll seakan terus memaafkan Andritany. Sebab, sang kapten kesebalasan kerap melakukan blunder namun tetap dipercaya menjadi starter.

Tak ayal, keputusan Doll yang terus menurunkan Andritany tak lepas dari kritikan warganet, baik fans Persija maupun pencinta sepak bola tanah air. Beberapa menyebut kiper muda Persija, Cahya Supriadi layak diberi kesempatan.

Apalagi, Cahya pernah diandalkan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20. Pemain muda asal Karawang itu dinilai layak dimainkan untuk memberi persaingan kepada Andritany.

Terkait hal itu, Rocco meminta Cahya untuk lebih bersabar. Jika tiba waktunya, Rocco yakin sang pelatih kepala akan memberi kepercayaan kepada pemain berusia 20 tahun itu.

“Nanti jika ada waktu untuk memainkan pemain lain, yang layak bermain, maka pemain tersebut akan kami turunkan,” kata Rocco pada konferensi pers yang dihadiri MNC Portal Indonesia (MPI), Jumat (6/10/2023).

“Setiap pemain di sesi latihan, kami melihat pemain setiap hari, kami tahu selalu stiuasinya, mentalnya, kondisinya, dan kami selalu menurunkan pemain sebaik mungkin yang kami punya,” ujarnya menambahkan.