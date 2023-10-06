Advertisement
LIGA INDONESIA

Tinjau Stadion Kanjuruhan, Menpora Dito Berdoa di Pintu 13 hingga Bahas Renovasi

Avirista Midaada , Jurnalis-Jum'at, 06 Oktober 2023 |20:11 WIB
Tinjau Stadion Kanjuruhan, Menpora Dito Berdoa di Pintu 13 hingga Bahas Renovasi
Menpora Dito Ariotedjo berkunjung ke Stadion Kanjuruhan. (Foto: Avirista Midaada/MPI)
MALANG - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Indonesia, Dito Ariotedjo menyempatkan diri datang ke Stadion Kanjuruhan untuk melihat proses renovasi. Dalam kunjungan tersebut, Dito tak hanya sekadar membicarakan renovasi, tapi juga berdoa di pintu 13.

Menpora Dito tiba di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, pada Jumat (6/10/2023). Menteri berusia 33 tahun ini langsung berkeliling area luar stadion sambil melihat proses renovasi.

Tak ketinggalan sang menteri juga menuju Pintu 13 bagian sisi selatan Stadion Kanjuruhan. Di sini Dito, tampak melihat banner peringatan Tragedi Kanjuruhan, termasuk para nama-nama korban yang meninggal dunia.

Di pintu 13 juga, Menpora Dito juga menyempatkan diri berdoa. Terlihat sang menteri tak bisa menunjukkan kesedihannya ketika melihat foto-foto korban di proses doa bersama.

Bagi Menpora Dito, tragedi Kanjuruhan yang pada 1 Oktober 2023 lalu menjadi peringatan satu tahunnya merupakan pelajaran berharga bagi sistem persepakbolaan nasional dan olahraga pada umumnya. Ia pun mengajak masyarakat untuk belajar dan mengenang refleksi tragedi Kanjuruhan untuk lebih baik lagi.

Menpora Dito Ariotedjo berkunjung ke Stadion Kanjuruhan (Avirista Midaada/MPI)

"Kita selalu berdoa untuk setelah meninggal dan keluarga korban juga. Tadi sempat mampir lihat stadionnya juga sudah direnovasi," kata Menpora Dito.

Dirinya menjelaskan, renovasi stadion diklaim terus berlanjut kendati pro-kontra masih terjadi di tataran keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Rencana renovasi stadion bakal selesai di tahun 2024 mendatang.

"Insya Allah akan selesai di tahun 2024. Dan ini kita juga mengajak seluruh masyarakat, mari merefleksikan tragedi Kanjuruhan untuk lebih baik ke depannya," ucap Dito Ariotedjo.

Halaman:
1 2
      
