Hasil Drawing Grand Final Futsal Nation Cup 2023: SMK Nusantara Jakarta Barat vs SMKN 1 Balikpapan hingga SMAN 4 Metro vs SMAN 8 Makassar!

HASIL drawing grand final Futsal AXIS Nation Cup 2023 akan diulas Okezone. Dari 10 tim yang bakal mentas di babak grand final turnamen futsal antar SMA dan sederajat se-Indonesia itu, di antaranya ada duel SMK Nusantara Jakarta Barat vs SMKN 1 Balikpapan hingga SMAN 4 Metro vs SMAN 8 Makassar!

Sebagaimana diketahui, AXIS mengadakan turnamen futsal antar SMA dan sederajat berskala nasional yang bertajuk AXIS Nation Cup 2023. Turnamen futsal AXIS Nation Cup 2023 ini diikuti oleh total 1.200 sekolah dari 30 kota se-Indonesia.

Adapun, turnamen AXIS Nation Cup 2023 sudah berlangsung sejak 11 Agustus 2023 di wilayah masing-masing. Di antaranya di Jakarta dan Bogor, serta wilayah Barat (Banda Aceh, Medan, Jambi, Lampung, Palembang, Padang, dan Riau).

Kemudian di wilayah sentral (Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Purwokerto), Kalimantan (Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, dan Samarinda), Sulawesi (Gorontalo, Makassar, Manado, dan Palu), dan wilayah Timur (Denpasar, Malang, Mataram dan Surabaya).

Sementara itu, babak kualifikasi dimulai sejak 1 September 2023 lalu. Hasilnya, sudah ada sebanyak total 10 tim terbaik yang lolos ke grand final AXIS Nation Cup 2023 yakni SMKN 3 Bekasi, SMAN 8 Serang, SMAN Semarang, SMK Nusantara Jakarta Barat, SMKN 1 Balikpapan, SMAN 1 Parung, SMAN 1 Masbagik, SMK PGRI 11 Ciledug, SMAN 4 Metro, dan SMAN 8 Makassar.

Drawing grand final Futsal AXIS Nation Cup 2023 sendiri sudah dilakukan di Hallf Pati Unus, Jakarta Selatan, pada Kamis, 5 Oktober 2023 siang WIB yang juga dihadiri oleh Okezone. Ke-10 tim peserta di atas masing-masing dibagi ke dua bagan.

Hasilnya, di bagan 1 ada SMKN 3 Bekasi yang mendapatkan bye alias langsung main di semifinal, menunggu pemenang antara SMAN 8 Serang vs SMAN Semarang. Kemudian ada duel SMK Nusantara Jakarta Barat vs SMKN 1 Balikpapan.