Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Pusing Jordi Amat dan Yance Sayuri Batal Bela Timnas Indonesia di Laga Kontra Brunei Darussalam?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |15:57 WIB
Shin Tae-yong Pusing Jordi Amat dan Yance Sayuri Batal Bela Timnas Indonesia di Laga Kontra Brunei Darussalam?
Shin Tae-yong pusing lihat Jordi Amat pusing batal memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Brunei. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong pusing Jordi Amat dan Yance Sayuri batal membela Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam? Sekadar diketahui, Jordi Amat dan Yance Sayuri batal membela Timnas Indonesia untuk dua laga kontra Brunei Darussalam karena mengalami cedera.

“Jordi (Amat) fokus untuk pemulihan. Nantinya akan dipanggil pemain pengganti, ditunggu saja rilisnya. Yance juga sama (akan dipanggil pengganti),” kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

Jordi Amat

(Jordi Amat batal memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam)

Sekarang yang jadi pertanyaan, Shin Tae-yong bakal pusing setelah Jordi Amat dan Yance Sayuri absen? Disinyalir, Shin Tae-yong takkan pusing karena Timnas Indonesia sudah cukup kuat di posisi Jordi Amat (bek tengah) dan Yance Sayuri (fullback kiri).

Di posisi bek tengah, Timnas Indonesia memiliki Rizky Ridho, Elkan Baggott dan Wahyu Prasetyo. Selain itu, ada juga Sandy Walsh, seorang fuillback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah.

Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, pola tiga bek dapat dipercayakan kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Kolaborasi ini diprediksi bakal jadi andalan Shin Tae-yong di dua laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Kemudian untuk posisi peninggalan Yance Sayuri dapat diisi Shayne Pattynama, Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Ditambah lagi, lawan Timnas Indonesia hanyalah Brunei Darussalam, tim yang secara level masih di bawah skuad Garuda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177636/shin_tae_yong_bersama_elkan_baggott-bMRl_large.jpg
Terungkap! Jeje Beberkan Penyebab Shin Tae-yong Tak Pernah Lagi Panggil Elkan Baggot ke Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177630/louis_van_gaal_vs_timur_kapadze-j28d_large.jpg
Masyarakat Indonesia Lebih Setuju Louis van Gaal atau Timur Kapadze Jadi Pelatih Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177591/hokky_caraka-BKft_large.jpg
Hokky Caraka: Patrick Kluivert Orang Baik, Cuma Lagi Kurang Beruntung Saja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/51/3177574/louis_van_gaal_pernah_gagal_meloloskan_timnas_belanda_ke_piala_dunia_2002_fifacom-alsp_large.jpg
Kisah Louis van Gaal Gagal Loloskan Timnas Belanda ke Piala Dunia 2002, Cocok Latih Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/black_steel_fc_menghancurkan_asahan_allstar_samari.jpg
Hasil Pro Futsal League: Black Steel FC Hancurkan Asahan Allstar Samarinda 8-1
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement