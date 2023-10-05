Shin Tae-yong Pusing Jordi Amat dan Yance Sayuri Batal Bela Timnas Indonesia di Laga Kontra Brunei Darussalam?

SHIN Tae-yong pusing Jordi Amat dan Yance Sayuri batal membela Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam? Sekadar diketahui, Jordi Amat dan Yance Sayuri batal membela Timnas Indonesia untuk dua laga kontra Brunei Darussalam karena mengalami cedera.

“Jordi (Amat) fokus untuk pemulihan. Nantinya akan dipanggil pemain pengganti, ditunggu saja rilisnya. Yance juga sama (akan dipanggil pengganti),” kata asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

(Jordi Amat batal memperkuat Timnas Indonesia di laga kontra Brunei Darussalam)

Sekarang yang jadi pertanyaan, Shin Tae-yong bakal pusing setelah Jordi Amat dan Yance Sayuri absen? Disinyalir, Shin Tae-yong takkan pusing karena Timnas Indonesia sudah cukup kuat di posisi Jordi Amat (bek tengah) dan Yance Sayuri (fullback kiri).

Di posisi bek tengah, Timnas Indonesia memiliki Rizky Ridho, Elkan Baggott dan Wahyu Prasetyo. Selain itu, ada juga Sandy Walsh, seorang fuillback yang dapat diandalkan sebagai bek tengah.

Dalam pola 3-4-1-2 racikan Shin Tae-yong, pola tiga bek dapat dipercayakan kepada Sandy Walsh, Rizky Ridho dan Elkan Baggott. Kolaborasi ini diprediksi bakal jadi andalan Shin Tae-yong di dua laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam.

Kemudian untuk posisi peninggalan Yance Sayuri dapat diisi Shayne Pattynama, Pratama Arhan dan Edo Febriansah. Ditambah lagi, lawan Timnas Indonesia hanyalah Brunei Darussalam, tim yang secara level masih di bawah skuad Garuda.