PENYEBAB Shin Tae-yong coret Jordi Amat dan Yance Sayuri jelang laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto, mengonfirmasi, Shin Tae-yong telah mencoret dua nama di atas.

Jordi Amat dan Yance Sayuri dicoret karena mengalami cedera. Yance Sayuri lebih dulu mengalami cedera saat sang klub, PSM Makassar, kalah 1-2 dari PSIS Semarang di lanjutan Liga 1 2023-2024 pada Sabtu, 30 September 2023.

(Jordi Amat mengalami cedera dan absen di laga Timnas Indonesia vs Brunei)

Sementara itu, Jordi Amat menderita cedera saat Johor Darul Takzim menang 4-2 atas BG Pathum di lanjutan Liga Champions Asia 2023-2024 pada Selasa, 3 Oktober 2023 malam WIB. Jordi Amat mencetak assist di laga tersebut, sebelum akhirnya ditarik keluar di jeda babak pertama.

“Jordi (Amat) fokus untuk pemulihan. Nantinya akan dipanggil pemain pengganti, ditunggu saja rilisnya. Yance juga sama (akan dipanggil pengganti),” kata Nova Arianto kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (5/10/2023).

Dengan dicoretnya dua nama di atas, skuad Timnas Indonesia tinggal bermaterikan 23 pemain. Namun, seperti yang sudah disampaikan di atas, Shin Tae-yong akan memanggil pemain pengganti.

Posisi yang ditinggal Yance Sayuri dapat digantikan Bagas Kaffa. Benar, Yance Sayuri biasa berperans ebagai fullback kiri, sedangkan Bagas Kaffa fullback kanan. Namun, patut diingat, pemain di posisi fullback kiri Timnas Indonesia sudah berlimpah, yakni berisikan Shayne Pattynama, Pratama Arhan dan Edo Febriansah.