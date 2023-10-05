Shin Tae-yong Mainkan 9 Pemain Abroad sebagai Starter di Laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam?

Shin Tae-yong bersama Asnawi Mangkualam, salah satu pemain abroad milik Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

SHIN Tae-yong memainkan 9 pemain abroad sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam yang berlangsung pada 12 dan 17 Oktober 2023? Sekadar diketahui, Shin Tae-yong memanggil 25 nama untuk mengarungi laga kontra Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Dari 25 nama yang dipanggil, sembilan di antaranya berkarier di luar negeri atau berstatus pemain abroad. Sebanyak sembilan pemain yang dimaksud adalah Asnawi Mangkualam (Jeonnam Dragons), Pratama Arhan (Tokyo Verdy), Elkan Baggott (Ipswich Town), Jordi Amat (Johor Darul Takzim), Sandy Walsh (KV Mechelen), Shayne Pattynama (Viking FK), Saddil Ramdani (Sabah FC), Marselino Ferdinan (KMSK Deinze) dan Rafael Struick (ADO Den Haag).

(Jordi Amat, bek tangguh milik Johor Darul Takzim)

Sekarang muncul pertanyaan, apakah Shin Tae-yong mengandalkan sembilan pemain abroad di atas sebagai starter di laga Timnas Indonesia vs Brunei? Untuk memainkan sembilan pemain abroad di atas sebagai starter peluangnya sangat kecil.

Sebab, enam dari sembilan pemain abroad di atas beroperasi sebagai pemain belakang. Sangat memaksakan jika enam pemain belakang dimainkan berbarengan. Timnas Indonesia tentunya membutuhkan lebih banyak pemain tengah atau depan, mengingat lawan yang mereka hadapi adalah Brunei, tim yang dikenal memiliki pertahanan lemah.

Lantas, dari sembilan nama di atas, siapa yang bakal dipercaya sebagai starter? Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, Sandy Walsh, Jordi Amat, Elkan Baggott, Marselino Ferdinan dan Rafael Struick bisa dipilih Shin Tae-yong sebagai starter.

Shayne Pattynama diprediksi tidak menjadi starter di leg I Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam karena baru saja menjalani penerbangan jauh dari Norwegia, sehingga membutuhkan istirahat yang lebih banyak.