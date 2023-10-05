Apakah Kualifikasi Piala Dunia Pengaruhi Ranking FIFA?

APAKAH Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia memengaruhi ranking FIFA? Hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi pencinta sepakbola di Tanah Air.

Sebagai badan pengatur sepak bola internasional, FIFA memiliki sistem ranking atau pemeringkatan. Dengan adanya ranking FIFA menjadi acuan penting bagi tim nasional yang dianggap memiliki reputasi yang kuat.

Ranking ini sering kali menjadi indikator prestasi suatu negara. Mereka yang menempati ranking teratas diprediksi sebagai tim unggulan dalam beberapa pertandingan.

Melansir dari berbagai sumber, Kualifikasi Piala Dunia memengaruhi ranking FIFA secara tidak langsung. Pasalnya, pertandingan tersebut merupakan bagian penting dari agenda Piala Dunia.

FIFA menggunakan formula kompleks untuk menghitung peringkat tim nasional. Faktor-faktor seperti hasil pertandingan, pentingnya pertandingan, kekuatan tim lawan, dan kekuatan konfederasi dipertimbangkan dalam perhitungan tersebut.

Pertandingan Kualifikasi Piala Dunia memiliki bobot penting dalam penilaian ini terutama jika pertandingan tersebut melibatkan tim dengan peringkat tinggi. Tim yang mampu mengalahkan lawan dengan peringkat lebih tinggi di babak kualifikasi akan mendapat poin lebih besar.

Ranking FIFA juga dipengaruhi oleh beberapa pertandingan lainnya seperti pertandingan internasional yang diakui oleh FIFA, pertandingan persahabatan, dan pertandingan kompetitif seperti kualifikasi Piala Dunia. Untuk meningkatkan peringkat, sebuah tim perlu memiliki konsistensi dan keberhasilan dalam berbagai jenis pertandingan.

FIFA telah mengembangkan suatu rumus untuk menghitung poin yang dapat diperoleh oleh tim dari satu pertandingan (P). Beberapa faktornya adalah sebagai berikut:

BACA JUGA: Alasan Kenapa Stefano Lilipaly Tidak Masuk Skuad Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026

1. Apakah pertandingan dimenangkan atau berakhir seri? (M)

2. Seberapa pentingnya pertandingan tersebut? (I)

3. Seberapa kuat tim lawan dan konfederasi mereka? (T&C)

Dengan demikian, rumus yang digunakan adalah P = M x I x T x C.