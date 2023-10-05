Media Vietnam Prediksi Timnas Indonesia Menang Besar Lawan Brunei Darussalam

MEDIA Vietnam, TheThao247, memprediksi Timnas Indonesia akan menang mudah melawan Timnas Brunei Darussalam pada dua laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bahkan, Skuad Garuda disebut bakal menang besar.

Timnas Indonesia terpaksa melakoni laga babak pertama lantaran ranking FIFA yang masih terlalu rendah saat penentuan pot undian. Beruntung, Tim Merah Putih 'hanya' akan menghadapi Brunei Darussalam pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Di laga pertama, Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah, tepatnya pada Kamis 12 Oktober 2023. Lalu, Timnas Brunei Darussalam akan gantian menjadi tuan rumah pada Selasa 17 Oktober 2023 malam WIB.

Mengingat ini merupakan laga resmi FIFA, maka Indonesia bisa memakai kekuatan penuh. Pelatih Shin Tae-yong juga sudah memanggil 25 pemain terbaiknya untuk menghadapi Brunei Darussalam.

Kehadiran pemain-pemain terbaik, juga yang sedang merumput di luar negeri, mendapat sorotan dari TheThao247. Mereka meyakini Timnas Indonesia akan menang besar dalam dua laga melawan Brunei Darussalam kelak.

"Menghadapi lawan yang lemah, diprediksi akan menjadi tugas yang mudah. Pelatih Shin Tae-yong dan timnya akan meraih dua kemenangan besar," ulas TheThao247, dikutip pada Kamis (5/10/2023).