Media Malaysia Ungkap 2 Mantan Anak Asuh Bojan Hodak yang Bisa Segera Gabung Persib Bandung

MEDIA Malaysia, Semuanya Bola, menyebut bahwa ada dua mantan anak asuh Bojan Hodak yang bisa segera gabung Persib Bandung. Keduanya adalah T. Saravanan dan Haqimi Azim.

Klub-klub Liga 1 mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer paruh musim. Maung Bandung – julukan Persib – pun tak ketinggalan. Bojan Hodak pun telah menyampaikan baru-baru ini bahwa Persib mungkin akan menggaet pemain baru.

“Kita akan lihat, jika bisa melanjutkan kemenangan ini dan semua berjalan dengan bagus, saya tidak berpikir untuk melakukan perubahan. Namun jika ada yang salah maka mungkin kami akan mencari opsi lainnya,” kata Hodak belum lama ini.

Media Malaysia kemudian berspekulasi mengenai calon pemain anyar Persib pada paruh kedua musim Liga 1 2023-2024. Media Semuanya Bola menilai terdapat peluang pelatih asal Kroasia itu memboyong dua mantan anak asuhnya semasa masih menukangi Kuala Lumpur City FC.

Dua pemain yang dimaksud adalah T. Saravanan dan Haqimi Azim. Media tersebut menilai kedua pemain tersebut sesuai dengan kebutuhan Maung Bandung saat ini.

“Akan menjadi hal yang sangat baik memang jika Hodak mempunyai rencana untuk mencoba mendatangkan mantan pemainnya di KL City untuk memperkuat tim,” tulis Semuanya Bola dalam artikelnya, Kamis (5/10/2023).