Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Media Malaysia Ungkap 2 Mantan Anak Asuh Bojan Hodak yang Bisa Segera Gabung Persib Bandung

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Kamis, 05 Oktober 2023 |20:17 WIB
Media Malaysia Ungkap 2 Mantan Anak Asuh Bojan Hodak yang Bisa Segera Gabung Persib Bandung
Bojan Hodak dikabarkan bakal bawa dua mantan anak asuhnya ke Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

MEDIA Malaysia, Semuanya Bola, menyebut bahwa ada dua mantan anak asuh Bojan Hodak yang bisa segera gabung Persib Bandung. Keduanya adalah T. Saravanan dan Haqimi Azim.

Klub-klub Liga 1 mulai mempersiapkan diri untuk bursa transfer paruh musim. Maung Bandung – julukan Persib – pun tak ketinggalan. Bojan Hodak pun telah menyampaikan baru-baru ini bahwa Persib mungkin akan menggaet pemain baru.

Bojan Hodak

“Kita akan lihat, jika bisa melanjutkan kemenangan ini dan semua berjalan dengan bagus, saya tidak berpikir untuk melakukan perubahan. Namun jika ada yang salah maka mungkin kami akan mencari opsi lainnya,” kata Hodak belum lama ini.

Media Malaysia kemudian berspekulasi mengenai calon pemain anyar Persib pada paruh kedua musim Liga 1 2023-2024. Media Semuanya Bola menilai terdapat peluang pelatih asal Kroasia itu memboyong dua mantan anak asuhnya semasa masih menukangi Kuala Lumpur City FC.

Dua pemain yang dimaksud adalah T. Saravanan dan Haqimi Azim. Media tersebut menilai kedua pemain tersebut sesuai dengan kebutuhan Maung Bandung saat ini.

“Akan menjadi hal yang sangat baik memang jika Hodak mempunyai rencana untuk mencoba mendatangkan mantan pemainnya di KL City untuk memperkuat tim,” tulis Semuanya Bola dalam artikelnya, Kamis (5/10/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/18/11/1633815/jay-idzes-diboyong-ke-markas-lecce-siap-tebus-luka-timnas-indonesia-qhl.webp
Jay Idzes Diboyong ke Markas Lecce, Siap Tebus Luka Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/18/rinov_rivaldy_yeremia_rambitan_pitha_haningtyas.jpg
Empat Atlet Tinggalkan Pelatnas PBSI, Siapa Saja?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement