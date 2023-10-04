3 Pemain yang Bisa Gantikan Posisi Ivar Jenner di Laga Timnas Indonesia vs Brunei, Nomor 1 Wonderkid 19 Tahun!

SEBANYAK 3 pemain yang bisa menggantikan posisi Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam akan diulas Okezone. Sekadar diketahui, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong baru saja mengumumkan 25 nama yang dipanggil untuk laga babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 12 dan 17 Oktober 2023.

Dari 25 nama itu tidak terdapat sosok gelandang FC Utrecht, Ivar Jenner. Usut punya usut, Ivar Jenner mengalami cedera.

Karena itu, ketiadaan Ivar Jenner membuat Shin Tae-yong harus putar otak mencari gelandang pengganti. Untungnya, Timnas Indonesia memiliki segudang pemain top di posisi gelandang. Lantas, siapa saja?

Berikut 3 pemain yang bisa menggantikan posisi Ivar Jenner di laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam:

3. Ricky Kambuaya





Dalam laga nanti, Shinn Tae-yong diprediksi mengandalkan formasi 3-4-1-2. Di posisi gelandang sentral, satu posisi hampir pasti ditempati Marc Klok.

Satu slot lagi dapat ditempati Ricky Kambuaya. Kolaborasi Ricky Kambuaya dan Marc Klok beberapa kali tersaji di Timnas Indonesia dan juga Persib Bandung di Liga 1 2022-2023. Bagaimana dengan Marselino Ferdinan? Ia akan bertugas sebagai playmaker.