Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Erick Thohir Bela Bima Sakti yang Kualitasnya Diragukan Warganet untuk Tangani Timnas Indonesia U-17

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 04 Oktober 2023 |01:15 WIB
Erick Thohir Bela Bima Sakti yang Kualitasnya Diragukan Warganet untuk Tangani Timnas Indonesia U-17
Warganet meragukan kualitas Bima Sakti Tukiman menangani Timnas Indonesia U-17 (Foto: Instagram/@bimasakti_tukiman)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pasang badan untuk pelatih Timnas Indonesia U-17 Bima Sakti Tukiman yang kualitasnya diragukan oleh warganet. Pun begitu, ia mewajarkan kritik tetapi bukan dengan kata-kata kasar.

Sebagaimana diketahui, Bima dipercaya oleh PSSI untuk menangani Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2023. Pelatih asal Balikpapan, Kalimantan Timur, itu bahkan sudah melangsungkan pemusatan latihan sejak Juli lalu.

Bima Sakti

Meski begitu, netizen justru masih meragukan kualitas Bima. Mereka menilai, pelatih berusia 46 tahun itu masih banyak kekurangannya untuk menangani Garuda Muda.

Erick memahami keresahan para pencinta sepak bola Indonesia. Ia mengatakan Bima memang harus mempunyai mental kuat untuk menghadapi tekanan, kemudian menjawab dengan hasil yang terbaik.

"Kalau di Indonesia kan selalu coach Shin Tae-yong pun diragukan, coach Indra Sjafri diragukan, coach Bima diragukan. Ya itu bagian daripada kecintaan masyarakat sepak bola kepada sepak bolanya," kata Erick kepada awak media di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

"Nah individu atau figur yang ada di sepak bolanya harus siap menahan tekanan itu, dan memberikan hasil. Ini yang kita mau kita sama-sama membangun," tambah Menteri BUMN itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177095/jadwal_lengkap_timnas_indonesia_u_17_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-ZNaG_large.jpg
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025: Termasuk Lawan Brasil U-17, Mayoritas Main Malam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177087/timnas_indonesia_u_17_cetak_sejarah_di_piala_dunia_u_17_2025_pssi-daSO_large.jpg
Timnas Indonesia U-17 Cetak Sejarah di Piala Dunia U-17 2025, padahal Turnamen Belum Dimulai!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177071/timnas_indonesia_u_17-J19y_large.jpg
Main di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 Terbebani Kegagalan Seniornya Lolos Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/51/3177065/timnas_indonesia_u_17_tantang_tiga_negara_kuat_sebelum_piala_dunia_u_17_2025_pssi-KcR4_large.jpg
3 Negara Top Dunia yang Dihadapi Timnas Indonesia U-17 Sebelum Piala Dunia U-17 2025, Nomor 1 Paraguay U-17!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/16/51/1633091/sejarah-priska-nugroho-dan-janice-tjen-tembus-semifinal-wta-125-isi.webp
Sejarah Priska Nugroho dan Janice Tjen Tembus Semifinal WTA 125
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/13/adnan_maulanaindah_cahya_sari_jamil.jpg
Hasil Denmark Open 2025: Adnan/Indah Tersingkir usai Duel Ketat Lawan Ganda Korsel 
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement