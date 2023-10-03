Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Peluang Emil Audero Dinaturalisasi, Arya Sinulingga: Tunggu Tanggal Mainnya

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |08:01 WIB
Terkait Peluang Emil Audero Dinaturalisasi, Arya Sinulingga: Tunggu Tanggal Mainnya
PSSI buka peluang dekati Emil Audero untuk dinaturalisasi agar bisa bela Timnas Indonesia. (Foto: Media Inter)
A
A
A

JAKARTA - PSSI mendapatkan desakkan untuk segera menaturalisasi pemain keturunan yang kini membela Inter Milan, yakni Emil Audero. Menanggapi hal tersebut, Anggota Exco PSSI, Arya Sinulingga hanya mengatakan kemungkinan itu bisa terjadi jika memang pelatih, Timnas Indonesia, Shin Tae-yong membutuhkannya.

Sejauh ini PSSI baru memantau calon-calon pemain yang akan dinaturalisasi dan soal komunikasi dengan Emil Audero, Arya hanya mengatakan tunggu tanggal mainnya karena ia pun tak mau menjanjikan apa-apa kepada pencinta sepakbola Tanah Air.

Seperti yang diketahui, Emil Audero memiliki darah Indonesia karena lahir di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu membuat Emil Audero begitu santer dikait-kaitkan akan diproses naturalisasi oleh PSSI.

Arya mengatakan soal komunikasi dengan pemain yang akan dinaturalisasi melihat ke depan lebih dahulu dengan mempertimbangkan banyak hal. Jadi, dia belum bisa berbicara terlalu detail terkait Emil Audero saat ini.

Emil Audero

"Yang pasti ada beberapa yang kami lihat. Akan tetapi, soal komunikasi tunggu tanggal mainnya," ucap Arya di Jakarta, Selasa (3/10/2023).

Arya Sinulingga mengatakan jika pemain itu masuk proyeksi naturalisasi, pasti akan diupayakan semaksimal mungkin prosesnya. Akan tetapi, dia tidak bisa janji prosesnya akan berjalan cepat.

Halaman:
1 2
      
