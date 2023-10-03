Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

8 Pemain Keturunan yang Diprediksi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Brunei, Nomor 1 Miliki Peranan Penting

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 03 Oktober 2023 |07:04 WIB
8 Pemain Keturunan yang Diprediksi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Brunei, Nomor 1 Miliki Peranan Penting
Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

TERDAPAT 8 pemain keturunan yang diprediksi dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia vs Brunei Darussalam di babak pertama Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Pertandingan melawan tim berjuluk Tebuan itu pun akan dibagi menjadi dua leg, di mana leg pertama akan dimainkan di Indonesia lebih dulu baru di Brunei.

Leg pertama sendiri akan dimainkan di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang pada Kamis 12 Oktober 2023 pukul 19.00 WIB. Kendati demikian, PSSI berniat memindahkan lokasi pertandingan lantaran adanya gangguan asap yang sedang menyelimuti Palembang.

Sementara leg kedua akan berlangsung di Stadion Hassanal Bolkiah, Bandar Seri Begawan pada Selasa 17 Oktober 2023 pukul 19.15 WIB. Tentunya untuk menghadapi dua leg melawan Brunei nanti, Timnas Indonesia akan menurunkan kekuatan terbaiknya demi bisa lolos ke babak kedua.

Shin Tae-yong pun diprediksi akan memanggil sejumlah pemain keturunan terbaiknya untuk melawan Brunei. Lantas siapa saja mereka?

8 Pemain Keturunan yang Diprediksi Dipanggil Shin Tae-yong untuk Laga Timnas Indonesia vs Brunei:

8. Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly

Stefano Lilipaly terakhir kali tampil apik kala membantu Timnas Indonesia menang 2-0 atas Turkmenistan di FIFA Matchdy September 2023. Ia memberikan assist dalam kemenangan tersebut, jadi tidak heran jika ia nantinya akan kembali dipercaya oleh Shin Tae-yong lagi.

7. Rafael Struick

Rafael Struick

Rafael Struick menyumbang satu gol saat membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Penampilannya di lini depan Garuda jelas sangat dibutuhkan oleh skuad Shin Tae-yong.

