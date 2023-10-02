Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Jorn Andersen, Suksesor Jurgen Klopp yang Bawa Timnas Hong Kong U-24 Lolos Semifinal Asian Games 2023!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 02 Oktober 2023 |13:18 WIB
Profil Jorn Andersen, Suksesor Jurgen Klopp yang Bawa Timnas Hong Kong U-24 Lolos Semifinal Asian Games 2023!
Pelatih Timnas Hong Kong U-24, Jorn Andersen (Foto: KLeagueUnited.com)
A
A
A

PROFIL Jorn Andersen, suksesor Jurgen Klopp yang bawa Timnas Hong Kong U-24 lolos semifinal Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Pelatih 60 tahun berpaspor Norwegia itu merupakan sosok penerus Jurgen Klopp di klub Liga Jerman, FSV Mainz 05.

Jurgen Klopp sendiri pernah menangani FSV Mainz 05 sejak 28 Februari 2001 hingga 30 Juni 2008. Setelah sekitar 8 tahun lamanya menangani klub yang bermarkas di Mewa Arena itu, juru taktik asal Jerman tersebut kemudian berpisah.

Kekosongan jabatan pelatih yang ditinggalkan Jurgen Klopp itu pun diisi oleh Jorn Andersen. Berdasarkan Transfermarkt, Jorn Andersen menjadi suksesor Jurgen Klopp untuk melatih FSV Mainz 05 dari 1 Juli 2008 hingga 3 Agustus 2009.

Setelah hanya semusim menukangi FSV Mainz 05, Jorn Andersen menukangi sejumlah klub lain. Mulai dari AE Larisa, Karlsruher FSC, Salzburg, hingga Incheon United pada musim 2018-2019.

Jorn Andersen lalu diangkat menjadi pelatih Timnas Hong Kong sejak 10 November 2021 dengan durasi kontrak hingga 31 Juli 2025. Bukan hanya tim senior, pelatih berpaspor Norwegia itu juga menagani Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023.

Luar biasanya, Jorn Andersen berhasil membawa Timnas Hong Kong U-24 menyingkirkan Timnas Iran U-24 di perempatfinal Asian Games 2023. Bermain di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Minggu (1/10/2023) malam WIB, Hong Kong U-24 menang dengan skor 1-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176756/timnas_jepang_vs_brasil-xtQ4_large.jpg
Hasil Timnas Jepang vs Brasil di FIFA Matchday Oktober 2025: Samurai Biru Menang Dramatis 3-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176704/marselino_ferdinan-ixD6_large.jpg
Marselino Ferdinan Ungkap Target yang Ingin Dicapai di AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/51/3176658/marselino_ferdinan_sudah_gatal_ingin_latihan_bareng_as_trencin-2uEo_large.jpeg
Marselino Ferdinan Sudah Gatal Ingin Latihan Bareng AS Trencin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/51/3175802/shin_tae_yong-wHEc_large.jpg
Reaksi Shin Tae-yong Usai Resmi Dipecat sebagai Pelatih Ulsan HD: Saya Tak Punya Pilihan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/51/1632183/timnas-basket-putra-indonesia-mencari-15-pemain-terbaik-untuk-diboyong-try-out-ke-australia-qxu.webp
Timnas Basket Putra Indonesia Mencari 15 Pemain Terbaik untuk Diboyong Try Out ke Australia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/25/tunggal_putra_indonesia_anthony_sinisuka_ginting.jpg
Jadwal Denmark Open 2025 Hari Ini: Ginting Vs Antonsen, 9 Wakil Indonesia Siap Tempur!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement