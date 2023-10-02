Profil Jorn Andersen, Suksesor Jurgen Klopp yang Bawa Timnas Hong Kong U-24 Lolos Semifinal Asian Games 2023!

PROFIL Jorn Andersen, suksesor Jurgen Klopp yang bawa Timnas Hong Kong U-24 lolos semifinal Asian Games 2023 akan diulas Okezone. Pelatih 60 tahun berpaspor Norwegia itu merupakan sosok penerus Jurgen Klopp di klub Liga Jerman, FSV Mainz 05.

Jurgen Klopp sendiri pernah menangani FSV Mainz 05 sejak 28 Februari 2001 hingga 30 Juni 2008. Setelah sekitar 8 tahun lamanya menangani klub yang bermarkas di Mewa Arena itu, juru taktik asal Jerman tersebut kemudian berpisah.

Kekosongan jabatan pelatih yang ditinggalkan Jurgen Klopp itu pun diisi oleh Jorn Andersen. Berdasarkan Transfermarkt, Jorn Andersen menjadi suksesor Jurgen Klopp untuk melatih FSV Mainz 05 dari 1 Juli 2008 hingga 3 Agustus 2009.

Setelah hanya semusim menukangi FSV Mainz 05, Jorn Andersen menukangi sejumlah klub lain. Mulai dari AE Larisa, Karlsruher FSC, Salzburg, hingga Incheon United pada musim 2018-2019.

Jorn Andersen lalu diangkat menjadi pelatih Timnas Hong Kong sejak 10 November 2021 dengan durasi kontrak hingga 31 Juli 2025. Bukan hanya tim senior, pelatih berpaspor Norwegia itu juga menagani Timnas Hong Kong U-24 di Asian Games 2023.

Luar biasanya, Jorn Andersen berhasil membawa Timnas Hong Kong U-24 menyingkirkan Timnas Iran U-24 di perempatfinal Asian Games 2023. Bermain di Shangcheng Sports Centre Stadium, Hangzhou, China, Minggu (1/10/2023) malam WIB, Hong Kong U-24 menang dengan skor 1-0.