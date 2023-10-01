Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Main di 5 Liga Top Eropa Musim 2024-2025, Nomor 1 si Penyerang Lincah!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |14:05 WIB
3 Pemain Timnas Indonesia yang Bakal Main di 5 Liga Top Eropa Musim 2024-2025, Nomor 1 si Penyerang Lincah!
Rafael Struick berpotensi besar main di kasta teratas Liga Belanda musim depan. (Foto: Instagram/@rafaelstruick)
A
A
A

SEBANYAK 3 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi main di 5 liga top Eropa musim 2023-2024 akan diulas Okezone. Sejumlah pemain Timnas Indonesia saat ini berkarier di luar negeri atau biasa disebut abroad.

Mayoritas dari mereka bermain di klub kasta kedua. Namun, per musim depan, mereka berpeluang mentas di kasta teratas berdasarkan performa mereka masing-masing di musim 2023-2024.

Jika tampil konsisten, klub-klub itu akan promosi ke kasta teratas, sekaligus mentas di 5 liga top Eropa. Lantas, siapa saja pemain Timnas Indonesia yang dimaksud?

Berikut 3 pemain Timnas Indonesia yang diprediksi main di 5 liga top Eropa musim 2024-2025:

3. Elkan Baggott (Ipswich Town)

Elkan Baggott

Ipswich Town untuk sementara memuncaki klasemen sementara Divisi Championship 2023-2024 atau kasta kedua Liga Inggris. Hingga pekan kesembilan, Ipswich Town mengoleksi 22 angka, unggul satu poin dari Leicester City di tempat kedua.

Tractor Boys –julukan Ipswich Town– otomatis promosi jika finis di posisi dua besar. jika finis di posisi tiga sampai enam, Ipswich Town harus tampil di babak playoff untuk memperebutkan satu slot ke Premier League.

Sayangnya, Elkan Baggott belum mendapat kepercayaan tampil di Divisi Championship 2023-2024. Elkan Baggott sejauh ini hanya dipercaya tiga kali tampil di Piala Liga Inggris 2023-2024.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
