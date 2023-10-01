Link Live Streaming Inter Miami vs New York City di MLS 2023: Menanti Kebangkitan Klub Lionel Messi, Klik di Sini!

LINK live streaming Inter Miami vs New York City di Liga Amerika Serikat (MLS) 2023 dapat Anda ketahui di artikel ini. Saat ini, para fans Inter Miami dan Lionel Messi berharap bisa bangkit di pekan ke-30 wilayah Timur dari MLS 2023, dalam pertandingan yang digelar di DRV PNK Stadium, Florida, pada Minggu (1/10/2023) pukul 06.30 WIB.

Sebab Inter Miami sejauh ini masih terpuruk di posisi ke-14 dengan memiliki total 32 poin. Tercatat Inter Miami tertinggal 5 angka dari New York City yang menempati urutan kesembilan, posisi terakhir untuk bisa berjuang memperebutkan wild card ke babak pertama.

Tentunya melihat situasi itu, sulit bagi Inter Miami untuk mengejar ketertinggalan mereka. Terlebih saat ini Messi pun sedang tak bisa memperkuat The Herons sebab pemain asal Argentina itu tengah mengalami cedera.

Semenjak kehadiran Messi, Inter Miami menjelma menjadi tim yang menakutkan. Terbukti dari gelar Piala Liga Amerika Serikat atau Leagues Cup 2023 yang berhasil diraih Inter Miami berkat kehadiran Messi.

Sayangnya, saat ini Messi tak bisa membela Inter Miami karena cedera. Absennya Messi ternyata berdampak pada permainan Inter Miami sehingga tersebut mengalami hasil buruk.