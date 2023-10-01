Hasil Babak Pertama Persib Bandung vs Persita Tangerang di Liga 1 2023-2024: Maung Bandung Unggul 2-0!

BANDUNG - Hasil babak pertama Persib Bandung vs Persita Tangerang di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (1/10/2023) malam WIB, itu, berakhir 2-0 di babak pertama.

Gol bagi Persib Bandung dihasilkan David da Silva (9') dan Edo Febriansah (44'). Sementara itu, Persita Tangerang masih kesulitan untuk mencetak gol ke gawang Maung Bandung.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persib Bandung langsung bermain lepas melawan Persita sejak awal babak pertama. Pasalnya, tim tuan rumah langsung menggempur pertahanan Pendekar Cisadane.

Pada menit ke-9, Skuad Maung Bandung berhasil membuka keunggulan atas Persita. Kepastian itu usai David Da Silva menjebol gawang tim lawan.

Semenjak tertinggal Persita pun mulai terus menekan pertahanan Persib. Namun, pertahanan tim tuan rumah masih cukup kokoh menghalau serangan yang datang.

Pada menit ke-44, Persib menambah keunggulan atas tim lawan. Kepastian itu usai Edo mencetak gol dengan tendangan keras dari luar kotak penalti Persita. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum.