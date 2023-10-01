Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Madura United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang 2-1, Stefano Lilipaly Jadi Bintang

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 01 Oktober 2023 |17:22 WIB
Hasil Madura United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang 2-1, Stefano Lilipaly Jadi Bintang
Borneo FC menang 2-1 atas Madura United (Foto: Instagram/@borneofc.id)
A
A
A

PAMEKASAN - Hasil Madura United vs Borneo FC di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (1/10/2023) sore WIB, itu, berakhir 2-1 untuk kemenangan Pesut Etam.

Stefano Lilipaly menjadi pahlawan kemenangan dengan satu assist dan satu golnya. Sementara itu, Madura United hanya bisa membalas sekali lewat Salim Tuharea (40').

Duel Madura United vs Borneo FC (Foto: Instagram/@borneofc.id)

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Alhasil, laga Madura United vs Borneo FC berlangsung seru. Jual beli serangan terjadi dengan sengit.

Namun, Terens Puhiri berhasil membawa Borneo FC memimpin di menit ke-29. Ia sukses memanfaatkan assist dari Lilipaly untuk menaklukkan Wawan Hendrawan.

Kerja keras tuan rumah untuk menyamakan skor tercipta di menit ke-40. Salim berhasil memaksa Nadeo Argawinata memungut bola dari gawangnya. Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, kedua kesebelasan kembali bermain dengan intensitas tinggi. Apalagi, ada gengsi memperebutkan puncak klasemen Liga 1 2023-2024 bagi sang pemenang.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/14/11/1632081/indra-sjafri-kecewa-timnas-indonesia-gagal-menang-lawan-india-di-uji-coba-sea-games-2025-ytz.webp
Indra Sjafri Kecewa Timnas Indonesia Gagal Menang Lawan India di Uji Coba SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/14/bek_juventus_gleison_bremer.jpg
Juventus Dapat Kabar Buruk Jelang Tandang ke Markas Como
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement