Hasil Madura United vs Borneo FC di Liga 1 2023-2024: Pesut Etam Menang 2-1, Stefano Lilipaly Jadi Bintang

PAMEKASAN - Hasil Madura United vs Borneo FC di pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, Minggu (1/10/2023) sore WIB, itu, berakhir 2-1 untuk kemenangan Pesut Etam.

Stefano Lilipaly menjadi pahlawan kemenangan dengan satu assist dan satu golnya. Sementara itu, Madura United hanya bisa membalas sekali lewat Salim Tuharea (40').

Jalannya Pertandingan

Kedua kesebelasan bermain agresif sejak menit awal. Alhasil, laga Madura United vs Borneo FC berlangsung seru. Jual beli serangan terjadi dengan sengit.

Namun, Terens Puhiri berhasil membawa Borneo FC memimpin di menit ke-29. Ia sukses memanfaatkan assist dari Lilipaly untuk menaklukkan Wawan Hendrawan.

BACA JUGA: PSSI Sanksi PSS Sleman Insiden Serangan Oknum Suporter ke Ofisial Madura United

Kerja keras tuan rumah untuk menyamakan skor tercipta di menit ke-40. Salim berhasil memaksa Nadeo Argawinata memungut bola dari gawangnya. Skor 1-1 akhirnya bertahan hingga turun minum.

Selepas rehat, kedua kesebelasan kembali bermain dengan intensitas tinggi. Apalagi, ada gengsi memperebutkan puncak klasemen Liga 1 2023-2024 bagi sang pemenang.