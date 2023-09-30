Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ini yang Terjadi jika Shin Tae-yong Tak Menangani Timnas Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 30 September 2023 |04:25 WIB
Ini yang Terjadi jika Shin Tae-yong Tak Menangani Timnas Indonesia
Shin Tae-yong bawa perubahan kepada Timnas Indonesia (Foto: PSSI)
A
A
A

INI yang terjadi jika Shin Tae-yong tidak menangani Timnas Indonesia. Hal tersebut banyak disampaikan netizen di media sosial setelah Indonesia tampil kurang baik di gelaran Asian Games 2023 Hangzhou, China.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2023 dipegang oleh Indra Sjafri. Shin Tae-yong tidak diberi tanggung jawab ini karena pelatih asal Korea Selatan itu fokus pada Timnas Indonesia U-23 dan senior yang juga memiliki banyak agenda.

Shin Tae-yong

Sayangnya, ketidakhadiran Shin Tae-yong di ajang selevel Asian Games dirasa kurang tepat. Pasalnya, Indonesia tampil kurang baik dengan hanya mengemas satu kemenangan di fase grup dan dua kekalahan atas Taiwan dan Korea Utara.

Terbaru, Indonesia juga dipaksa gugur di babak 16 besar setelah takluk 2-0 dari Timnas Uzbekistan U-24.

Rentetan hasil buruk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 ini dinilai karena skema yang dipakai tidak seperti saat dilatih oleh Shin Tae-yong.

Saat ditangani Shin Tae-yong, Indonesia kerap kali bermain dengan membangun build up dari bawah. Pergerakan bola juga tampak mengalir dari kaki ke kaki. Mulai dari pemain belakang ke lini tengah hingga ke lini depan.

Namun di Asian Games 2023 ini, Indonesia tampak lebih banyak memainkan permainan parkir bus dan lebih banyak mengandalkan serangan balik. Gaya permainan pragmatis seperti ini sama persis seperti Indonesia beberapa tahun lalu sebelum ditangani oleh Shin Tae-yong.

Sayangnya, di awal kompetisi Indonesia kurang memiliki target man yang siap menyambut umpan derek dari lini belakang. Tak ayal, umpan-umpan dari lini belakang atau pun lini tengah yang mengarah ke depan kurang termanfaatkan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176341/timnas_indonesia_vs_timnas_irak-wDP5_large.jpg
Reaksi Graham Arnold Usai Bawa Irak Menang hingga Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176334/elkan_baggott_membagikan_momen_berada_di_amerika_serikat_setelah_timnas_indonesia_dipastikan_gagal_lolos_piala_dunia_2026_elkanbaggott-J7Q0_large.jpg
Apa Reaksi Elkan Baggott Setelah Timnas Indonesia Resmi Gagal Lolos Piala Dunia 2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/13/51/3176330/timnas_indonesia_bisa_main_pada_10_18_november_2025_pssi-IA83_large.jpg
Timnas Indonesia Masih Main pada 10-18 November 2025, Lawan Siapa dan Patrick Kluivert Masih Memimpin?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/51/3176247/berikut_lima_pelatih_top_dunia_yang_bisa_gantikan_patrick_kluivert_di_timnas_indonesia-yK6Q_large.jpg
5 Pelatih Top Dunia yang Bisa Gantikan Patrick Kluivert di Timnas Indonesia, Nomor 1 Jesus Casas!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/kualifikasi_piala_dunia_2026_zona_eropa.jpg
Jadwal dan Link Live Streaming Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Eropa: Belanda Vs Finlandia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement