Ini yang Terjadi jika Shin Tae-yong Tak Menangani Timnas Indonesia

INI yang terjadi jika Shin Tae-yong tidak menangani Timnas Indonesia. Hal tersebut banyak disampaikan netizen di media sosial setelah Indonesia tampil kurang baik di gelaran Asian Games 2023 Hangzhou, China.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-24 untuk Asian Games 2023 dipegang oleh Indra Sjafri. Shin Tae-yong tidak diberi tanggung jawab ini karena pelatih asal Korea Selatan itu fokus pada Timnas Indonesia U-23 dan senior yang juga memiliki banyak agenda.

Sayangnya, ketidakhadiran Shin Tae-yong di ajang selevel Asian Games dirasa kurang tepat. Pasalnya, Indonesia tampil kurang baik dengan hanya mengemas satu kemenangan di fase grup dan dua kekalahan atas Taiwan dan Korea Utara.

Terbaru, Indonesia juga dipaksa gugur di babak 16 besar setelah takluk 2-0 dari Timnas Uzbekistan U-24.

Rentetan hasil buruk Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2023 ini dinilai karena skema yang dipakai tidak seperti saat dilatih oleh Shin Tae-yong.

Saat ditangani Shin Tae-yong, Indonesia kerap kali bermain dengan membangun build up dari bawah. Pergerakan bola juga tampak mengalir dari kaki ke kaki. Mulai dari pemain belakang ke lini tengah hingga ke lini depan.

Namun di Asian Games 2023 ini, Indonesia tampak lebih banyak memainkan permainan parkir bus dan lebih banyak mengandalkan serangan balik. Gaya permainan pragmatis seperti ini sama persis seperti Indonesia beberapa tahun lalu sebelum ditangani oleh Shin Tae-yong.

Sayangnya, di awal kompetisi Indonesia kurang memiliki target man yang siap menyambut umpan derek dari lini belakang. Tak ayal, umpan-umpan dari lini belakang atau pun lini tengah yang mengarah ke depan kurang termanfaatkan.