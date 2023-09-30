Hasil Dewa United vs Persebaya Surabaya di Liga 1 2023-2024: Tangsel Warrior Gagal Menang di Kandang

TANGERANG - Pertandingan pekan ke-14 Liga 1 2023-2024 antara Dewa united vs Persebaya Surabaya yang digelar di Indomilk Arena, Tangerang, Sabtu (30/9/2023) sore WIB berakhir imbang 1-1. Hasil ini membuat kedua tim masing-masing membawa pulang satu poin.

Atas hasil tersebut, Dewa United kini menduduki peringkat ke-9 klasemen sementara Liga 1 2023-2024 dengan 18 poin. Sementara itu, Persebaya kini menempati peringkat ke-5 dengan 22 poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Sebelum kick off dilakukan, laga dimulai dengan momen mengheningkan cipta terlebih dahulu untuk mengenang Tragedi Kanjuruhan. Semua pemain juga mengenakan pita hitam di lapangan sebagai bentuk duka.

Pada awal pertandingan, Persebaya terlihat lebih menyerang terlebih dahulu pada sepuluh menit pertama. Tim berjuluk Bajul Ijo itu beberapa kali melancarkan serangan berbahaya ke lini pertahanan Dewa United.

Kebuntuan pecah pada menit ke-17 bagi Persebaya dan mampu unggul 1-0 terlebih dahulu. Ripal Wahyudi mampu mencetak gol setelah memanfaatkan umpan terobosan yang apik dari Reva Adi Utama.

Pada menit ke-37, Persebaya harus bermain dengan sepuluh pemain setelah Arief Catur Pamungkas mendapatkan kartu merah. Dia diusir keluar karena dianggap menyikut Ady Setiawan yang membuat pemain Dewa United itu sampai harus dibawa ambulans ke rumah sakit.

Bermain sepuluh pemain, Persebaya masih mampu menjaga keunggulannya hingga menit-menit akhir babak pertama. Akan tetapi, beberapa saat sebelum wasit mengakhiri 45 menit pertama, Majed Osman (45+6') mampu menjebol gawang Andhika Ramadhani dan membuat skor menjadi 1-1.