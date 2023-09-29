Statistik dan Harga Pasar Ryan Flamingo, Calon Pemain Naturalisasi Timnas Indonesia

STATISTIK dan harga pasar Ryan Flamingo, calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia penting untuk diketahui. Sebab, sang pemain kabarnya tertarik untuk menjadi WNI.

Dirinya bersama pemain sepakbola lainnya bernama Jay Idzes nantinya diisukan akan masuk dalam program naturalisasi. Tentu saja informasi satu ini menjadi kabar baik karena pemain tersebut sudah menjadi target incaran lama oleh pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Salah satu yang menarik perhatian banyak publik dunia yaitu di momen ketika Ryan Flamingo mampu merobek dan mencetak gol gawang Inter Milan hingga AS Roma. Lantas berapakah statistik dan harga pasarnya?

Sosok Ryan Flamingo dikenal sebagai salah satu gelandang bertahan yang patut diperhitungkan. Mengapa demikian? Sebab bek tengah berdarah Belanda-Indonesia-Suriname terbukti di lapangan mampu mempertahankan bola dan membuat kewalahan para striker lawan.

Lantas segini statistik dan harga pasar Ryan Flamingo. Mengutip laman resmi Transfermarkt, harga pasarnya menyentuh angka Rp43,45 miliar.