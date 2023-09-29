Alasan Kenapa Lionel Messi Tidak Main di Final US Open Cup 2023

PARA penikmat sepakbola dunia langsung bertanya-tanya alasan kenapa Lionel Messi tidak main di final US Open Cup 2023? Sebab, absennya Lionel Messi merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh sang klub, Inter Miami.

Skuad Inter Miami harus kehilangan trofi di depan mata, usai takluk 1-2 dari Houston Dynamo di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, Kamis 28 September 2023 pagi WIB. Dalam cerita muram ini nama pelatih Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, menjadi pembicaraan banyak orang.

(Inter Miami tumbang 1-2 dari Houston Dynamo di final US Open 2023)

Ia menjadi yang paling dicecar mengenai keputusan yang tidak memainkan Lionel Messi sepanjang laga final kemarin. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023), Tata Martino menjelaskan bahwa kondisi Lionel Messi menjadi pertimbangan utama.

Lionel Messi disebut masih belum siap tampil akibat masih proses pemulihan cedera. Tata Martino mengakui tidak mau mengambil risiko untuk kehilangan megabintang dunia itu dalam jangka waktu lebih lama lagi jikalau memainkan La Pulga –julukan Lionel Messi– di laga tersebut.

"Bahkan saya tidak mempertimbangkan dirinya bermain selama beberapa menit sekalipun," kata Tata Martino yang merupakan mantan pelatih Barcelona dan Timnas Argentina ini.

Sekarang, fokus Tata Martino mempersiapkan tim sebaik-baiknya menghadapi pertandingan ke depan, sebelum akhirnya mengambil kebijakan bakal memainkan Lionel Messi atau tidak. Cedera yang didapatkan Lionel Messi dimulai sejak 20 September 2023, ketika Inter Miami mengalahkan Toronto FC.