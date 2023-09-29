Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Kenapa Lionel Messi Tidak Main di Final US Open Cup 2023

Hafid Fuad , Jurnalis-Jum'at, 29 September 2023 |11:29 WIB
Alasan Kenapa Lionel Messi Tidak Main di Final US Open Cup 2023
Lionel Messi absen saat Inter Miami kalah 1-2 dari Houston Dynamo di final US Open Cup 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PARA penikmat sepakbola dunia langsung bertanya-tanya alasan kenapa Lionel Messi tidak main di final US Open Cup 2023? Sebab, absennya Lionel Messi merupakan harga yang harus dibayar mahal oleh sang klub, Inter Miami.

Skuad Inter Miami harus kehilangan trofi di depan mata, usai takluk 1-2 dari Houston Dynamo di Stadion DRV PNK, Florida, Amerika Serikat, Kamis 28 September 2023 pagi WIB. Dalam cerita muram ini nama pelatih Inter Miami, Gerardo "Tata" Martino, menjadi pembicaraan banyak orang.

Inter Miami tumbang 1-2 dari Houston Dynamo

(Inter Miami tumbang 1-2 dari Houston Dynamo di final US Open 2023)

Ia menjadi yang paling dicecar mengenai keputusan yang tidak memainkan Lionel Messi sepanjang laga final kemarin. Dilansir dari berbagai sumber, Kamis (28/9/2023), Tata Martino menjelaskan bahwa kondisi Lionel Messi menjadi pertimbangan utama.

Lionel Messi disebut masih belum siap tampil akibat masih proses pemulihan cedera. Tata Martino mengakui tidak mau mengambil risiko untuk kehilangan megabintang dunia itu dalam jangka waktu lebih lama lagi jikalau memainkan La Pulga –julukan Lionel Messi– di laga tersebut.

"Bahkan saya tidak mempertimbangkan dirinya bermain selama beberapa menit sekalipun," kata Tata Martino yang merupakan mantan pelatih Barcelona dan Timnas Argentina ini.

Sekarang, fokus Tata Martino mempersiapkan tim sebaik-baiknya menghadapi pertandingan ke depan, sebelum akhirnya mengambil kebijakan bakal memainkan Lionel Messi atau tidak. Cedera yang didapatkan Lionel Messi dimulai sejak 20 September 2023, ketika Inter Miami mengalahkan Toronto FC.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/51/3134679/maarten_paes_antar_fc_dallas_menang_4_3_atas_inter_miami-0w21_large.jpg
Kisah Maarten Paes Sukses Bikin Lionel Messi Geleng-Geleng Kepala dan Buyarkan Rekor Inter Miami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/51/3066085/hasil-fc-dallas-vs-los-angeles-fc-di-mls-2024-hampir-cleansheet-maarten-paes-dkk-sikat-olivier-giroud-cs-3-1-JELFX7IOrR.jpg
Hasil FC Dallas vs Los Angeles FC di MLS 2024: Hampir Cleansheet, Maarten Paes Dkk Sikat Olivier Giroud Cs 3-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/51/3064858/hasil-real-salt-lake-vs-fc-dallas-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-kalah-2-3-UlgtEk98B7.jpg
Hasil Real Salt Lake vs FC Dallas di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Kalah 2-3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/01/51/3057106/hasil-fc-dallas-vs-colorado-rapids-di-mls-2024-maarten-paes-dkk-tumbang-2-3-usyY0AkfKi.jpg
Hasil FC Dallas vs Colorado Rapids di MLS 2024: Maarten Paes Dkk Tumbang 2-3
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/12/11/1631361/timnas-indonesia-gagal-lolos-ke-piala-dunia-2026-usai-ditekuk-irak-xsh.webp
Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026 usai Ditekuk IrakÂ 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Semprot Wasit Ma Ning: Saya Respek, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement