Jelang Laga Arema FC vs PSS Sleman, Marian Mihail Terkagum-kagum Lihat Stadion I Wayan Dipta

JELANG laga Arema FC vs PSS Sleman, Marian Mihail terkagum-kagum lihat stadion I Wayan Dipta. Dia menyamakan kualitas markas Bali United tersebut seperti stadion di Eropa.

Mihail menyampaikan hal ini dalam konferensi pers menjelang laga pekan ke-14 Liga 1 2023-2024. PSS Sleman asuhannya akan melawat ke markas Arema FC pada Sabtu (30/9/2023).

Dalam pertandingan ini, Stadion I Wayan Dipta dipilih Arema FC sebagai lokasi kandang. Seperti diketahui, pasukan Singo Edan terpaksa harus berpindah-pindah tempat akibat terkena hukuman pasca kejadian di Kanjuruhan, Malang, Oktober 2022 lalu.

"Saya berterima kasih kepada Bali United karena kualitas stadion yang sangat bagus ini. Hal ini membuat saya teringat dengan stadion yang ada di Eropa, Belgia dan Belanda khususnya," kata dia.

Mihail melihat kualitas stadion tersebut begitu baik untuk para pemain. Oleh karena itu, dengan dukungan lapangan yang cukup baik pemain PSS Sleman menjadi lebih percaya diri, disamping dukungan para fans.

Dia bertekad untuk membawa pulang kemenangan sebagai kado spesial untuk para fansnya. Dia menyebut, hasil kemenangan menjadi hal yang sangat penting sebagai persembahan para fans.