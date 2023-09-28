Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Cristiano Ronaldo Batal Gabung Liverpool

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 28 September 2023 |16:00 WIB
Penyebab Cristiano Ronaldo Batal Gabung Liverpool
Cristiano Ronaldo rupanya sempat hampir merapat ke Liverpool (Foto: Reuters)
A
A
A

PENYEBAB Cristiano Ronaldo batal gabung Liverpool akan dibahas Okezone. Bagi yang belum tahu, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- pernah hampir bergabung dengan klub rival bebuyutan Manchester United di Liga Inggris yakni Liverpool.

Tepatnya, sebelum Cristiano Ronaldo menyetujui kepindahan dari Sporting Lisbon ke Manchester United pada 2003 senilai 12,24 juta poundsterling. Kepindahan sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu dianggap sebagai salah satu transfer tersukses sepanjang masa.

Namun ternyata, The Reds -julukan Liverpool- lebih dulu tertarik untuk mengontrak Cristiano Ronaldo saat masih bermain untuk Sporting Lisbon pada tahun yang sama. Hal itu diungkapkan oleh manajer Liverpool yang menjabat saat itu, Gerrard Hollier.

Akan tetapi, Gerrard Hollier mengatakan bahwa tuntutan gaji sang megabintang asal Portugal itu terlalu tinggi. Sehingga, Liverpool tidak menyanggupinya dan Cristiano Ronaldo akhirnya batal gabung The Reds gara-gara gajinya yang setinggi langit.

“Saya melihat (Ronaldo) di turnamen Toulon U-21 dan kami mengincarnya,” kata Gerrard Hollier, seperti laporan The Express, dikutip dari Sportbible, Kamis (28/9/2023).

“Tetapi kami memiliki skala gaji dan kami tidak memberikan gaji sebesar yang dia (Cristiano Ronaldo) inginkan," tambahnya.

"Kemudian Manchester United memainkan pertandingan persahabatan melawan Sporting Lisbon dan semua pemain mereka berkata kepada Sir Alex Ferguson: 'Anda harus mengontraknya'. Namun saya setuju untuk tidak melanggar struktur gaji. Saya pikir itu akan menimbulkan masalah di ruang ganti kami," jelas Gerrard Hollier.

Halaman:
1 2
      
