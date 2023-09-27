Ada Tangan Dingin Shin Tae-yong pada Karier Pratama Arhan hingga Bikin Klub Liga 1 Korsel Kepincut

ADA tangan dingin Shin Tae-yong pada karier Pratama Arhan hingga bikin klub Liga 1 Korea Selatan kepincut. Bisa dibilang, sang pelatih lah yang membuat namanya mencuat seperti sekarang ini.

Seperti diberitakan, Arhan tengah diincar oleh klub Suwon FC. Kontestan Liga 1 Korea Selatan 2023 (K-League 1 2023) disebut-sebut selangkah lagi mengamankan tanda tangan pemain asal Blora tersebut.

Kabar ketertarikan Suwon kepada Arhan berawal dari laporan media Korea Selatan, Sports Chosun. Pemain berusia 21 tahun itu akan bergabung ketika kontraknya bersama Tokyo Verdy habis pada 31 Januari 2024.

"Suwon FC hampir merekrut pemain nasional Indonesia Pratama Arhan. Kesepakatan telah dicapai dengan Arhan, yang berstatus bebas transfer, dan detailnya rencananya akan diumumkan. Segera diumumkan," demikian bunyi laporan Sports Chosun.

BACA JUGA: Penyebab Suwon FC Ingin Rekrut Pratama Arhan dari Tokyo Verdy

Tentu saja ini merupakan kabar baik mengingat Arhan jarang mendapat menit bermain di Tokyo Verdy. Selama dua musim memperkuat klub asal Tokyo, itu, ia hanya tampil empat kali dengan total hanya 255 menit.

Di balik itu semua, ada peran besar Shin dalam perkembangan karier Arhan. Penampilan gemilang sang pemain di ajang Elite Pro Academy bersama PSIS Semarang U-18 menjadi pembuka jalan.