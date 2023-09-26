Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tekad Muhammad Albagir Bawa Timnas Futsal Indonesia Sapu Bersih Kemenangan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |20:59 WIB
Tekad Muhammad Albagir Bawa Timnas Futsal Indonesia Sapu Bersih Kemenangan di Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024
Muhammad Albagir bertekad bawa Timnas Futsal Indonesia sapu bersih kemenangan di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 (Foto: Instagram/muhammadalbagir13)
TEKAD Muhammad Albagir bawa Timnas Futsal Indonesia sapu bersih kemenangan di kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 akan dibahas di sini. Dia berharap bisa membawa Timnas Futsal Indonesia ke putaran final yang bakal digelar di Thailand.

Kualifikasi Piala Asia Futsal 2024 sendiri diselenggarakan di Arab Saudi. Indonesia tergabung dalam Grup B bersama tuan rumah Arab Saudi, beserta Afghanistan dan Makao.

Timnas Futsal Indonesia

Muhammad Albagir mengatakan Timnas Futsal Indonesia harus meraih hasil maksimal dalam laga itu. Oleh karena itu, timnya akan bekerja keras untuk mencapainya.

"Target sapu bersih semua laga. Saya pribadi (minimal) harus (Timnas Futsal Indonesia) menang dalam dua laga awal," kata Muhammad Albagir di Inews Tower, Selasa (27/9/2023).

Pemain berusia 25 tahun itu mengatakan timnya sudah dipersiapkan dengan cukup baik untuk ajang itu. Oleh karena itu, rekan-rekannya akan berusaha mengaplikasikan yang sudah disiapkan dalam laga nanti.

