HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Diremehkan Mantan Dokter Real Madrid, Begini Katanya!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |17:02 WIB
Cristiano Ronaldo Diremehkan Mantan Dokter Real Madrid, Begini Katanya!
Cristiano Ronaldo diremehkan oleh eks dokter Real Madrid (Foto: REUTERS)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo diremehkan mantan dokter Real Madrid, Jesus Olmo. Bagaimana tidak, sang dokter itu menilai atlet terbaik yang pernah dia lihat adalah Gareth Bale, bukan sosok CR7 -julukan Cristiano Ronaldo!

Cristiano Ronaldo saat ini memang sudah berusia 38 tahun. Meski usianya sudah mendekati 40 tahun, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu tetap berada dalam kondisi fisik prima dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat saat memperkuat Al Nassr.

Cristiano Ronaldo

Terbukti, Cristiano Ronaldo masih tampil gacor dalam mencetak gol untuk Faris Najd -julukan Al Nassr. Tercatat, megabintang asal Portugal itu menjadi top skor sementara Liga Arab Saudi 2023-2024 hingga pekan keenam dengan mengoleksi 9 gol dan 4 assist.

Kondisi fisik Cristiano Ronaldo tetap bugar didokumentasikan dengan baik sepanjang kariernya yang termasyhur. Sang penyerang juara Piala Eropa 2016 itu bahkan pernah datang ke tempat latihan saat membela Juventus empat jam lebih awal selama lockdown akibat pandemi Covid-19.

Karerna memiliki pola hidup yang sehat, Cristiano Ronaldo sempat dibuat kesal saat melihat putranya makan keripik dan minum Coca-Cola. Ia pun memberikan reaksi mengejutkan atas penempatan minuman tersebut saat konferensi pers di Piala Eropa 2020.

Meski pola hidup sehat dan rutinitas latihan Cristiano Ronaldo yang mengagumkan, Jesus Olmo justru tidak memilih CR7 sebagai atlet terhebat di dunia. Pria yangpernah bekerja dekat dengan sang megabintang di Real Madrid itu justru yakin bahwa Gareth Bale adalah atlet terbaik baginya.

“Mungkin atlet terbaik yang pernah saya lihat adalah Gareth Bale,” kata Jesus Olmo kepada media Spanyol, Ideal, pada 2020 silam, dikutip dari Sportbible, Selasa (26/9/2023).

Halaman:
1 2
      
