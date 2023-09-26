Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lionel Messi Merasa Tak Dihargai di PSG, Nasser Al Khelaifi Buka Suara

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 26 September 2023 |03:01 WIB
Lionel Messi Merasa Tak Dihargai di PSG, Nasser Al Khelaifi Buka Suara
Bos PSG, Nasser Al-Khelaifi dan Lionel Messi (Foto: Reuters)
A
A
A

PARIS – Presiden Paris Saint-Germain (PSG), Nasser Al Khelaifi, buka suara terkait komentar Lionel Messi yang mengatakan seperti kurang dihargai oleh PSG ketika sukses membawa Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Al Khelaifi cukup keheranan karena menilai bahwa sejatinya Les Parisiens -julukan PSG- turut merayakan catatan bersejarah Messi itu.

Untuk diketahui, Messi dalam sesi wawancaranya baru-baru ini merasa tidak dianggap PSG saat dirinya berhasil mengantarkan Timnas Argentina juara Piala Dunia 2022. Kala itu, skuad La Albiceleste -julukan Timnas Argentina- berhasil kalahkan Prancis di partai final lewat babak adu penalti.

Dalam wawancaranya itu, Messi menyebut bahwa dia satu-satunya pemain dari Timnas Argentina yang tidak diakui oleh PSG. Walaupun, pemain pemain yang saat ini membela Inter Miami itu sadar bahwa hal tersebut tidak didapatkan olehnya karena Timnas Argentina mengalahkan Prancis, yang mana negara asal PSG.

Al Khelaifi pun kini merespons kritikan La Pulga -julukan Messi. Presiden PSG itu mengungkapkan bahwa mereka ikut senang dengan pencapaian Messi bersama Timnas Argentina. Bahkan mereka turut merayakannya, baik secara pribadi maupun bersama para pemain Les Parisiens.

“Kami banyak bicara di luar, saya tidak tahu apa yang dia lakukan atau apa yang tidak dia katakan. Seperti yang semua orang lihaT, kami bahkan mempublikasikan video,” kata Al Khelaifi, dikutip dari RMC Sport, Senin (25/9/2023).

“Kami merayakan Messi dalam latihan (ketika dia memenangkan Piala Dunia) dan kami juga merayakannya secara pribadi,” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
