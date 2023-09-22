Lionel Messi Curhat soal Sikap PSG kepadanya Usai Juara Piala Dunia 2022: Mereka Tak Mengakui Saya

LIONEL Messi curhat soal sikap Paris Saint-Germain (PSG) usai juara Piala Dunia 2022. Penyerang asal Argentina yang kini membela Inter Miami itu mengaku tidak mendapat pengakuan dari klub ibu kota Prancis itu sebagai juara Piala Dunia 2022.

Messi memperkuat Les Parisiens – julukan PSG – setelah meninggalkan Barcelona pada musim panas 2021. Namun, pemain berusia 36 tahun itu kemudian hengkang ke Inter Miami pada musim panas 2023.

La Pulga – julukan Messi – disinyalir tidak betah di Prancis. Padahal, Messi sukses memberikan tiga trofi meski gagal membawa PSG berbicara banyak di Liga Champions.

Messi kemudian sempat bersitegang dengan para suporter karena kegagalan itu. Namun, megabintang Tim Nasional (Timnas) Argentina itu sudah mengambil hikmah dari apa yang terjadi saat dia berseragam PSG.

"Begitulah yang terjadi. Kalau boleh jujur, semuanya tidak berjalan sesuai harapanku. Saya selalu mengatakan bahwa segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan meskipun saya mengatakan bahwa saya tidak menikmati berada di sana, saya memenangkan Piala Dunia ketika saya berada di sana (di PSG)," kata Messi dikutip dari Diario AS, Jumat (22/9/2023).

"Segala sesuatu terjadi karena suatu alasan dan jika itu memang seharusnya terjadi, saya kemudian memahaminya,” sambungnya.