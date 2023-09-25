Ribut dengan Pelatih Al Hilal, Neymar Jr Minta Juru Taktik Baru

RIYADH – Megabintang Al Hilal, Neymar Jr dikabarkan ribut dengan pelatih klub tersebut, yakni Jorge Jesus. Menariknya meski baru bergabung, Neymar berlaga seperti bos karena meminta kepada klub Arab Saudi itu untuk memecat Jesus dan mencari pelatih baru.

Sebagaimana diketahui, Neymar baru saja resmi diboyong oleh raksasa Liga Arab Saudi tersebut pada Agustus lalu. Dia dibeli dengan harga tinggi sebesar 90 juta euro (Rp1,4 triliun).

Harga tak mengkhianati hasil, Neymar langsung menyumbang dua assist dari tiga penampilannya di semua kompetisi bersama Al Hilal. Namun rupanya hubungan Neymar dengan Jesus tidak harmonis.

Pelatih berusia 69 tahun itu dikabarkan kurang puas dengan performa sang pemain. Neymar mendapat teguran keras dari Jesus karena dianggap performanya di bawah standar dan sikap yang kurang baik.

Menurut laporan Sportbible, Neymar berselisih dengan Jesus saat Al Hilal bermain imbang 1-1 melawan Navbahor di Liga Champions Asia 2023 pekan lalu. Neymar tak terima dan kesal dengan sang pelatih.