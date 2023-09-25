Gilanya Cristiano Ronaldo, Usia 38 Tahun tapi Masih Jadi Runner-up Top Skor 2023 di Bawah Erling Haaland!

GILANYA Cristiano Ronaldo, usia 38 tahun tapi masih jadi runner-up top skor 2023 di bawah Erling Haaland! Menurut data The Football Arena @thefootyarena, CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- menempati posisi kedua dalam daftar top skor 2023 hingga 25 September ini.

Tercatat, Cristiano Ronaldo total mengoleksi 34 gol dan 7 assist dalam 38 laga baik di level klub maupun internasional pada 2023. Angka tersebut dibukukan sang megabintang asal Portugal itu sejak awal 2023 hingga 25 September tahun ini.

Dengan rincian, Cristiano Ronaldo mencetak 29 gol dan 7 assist dalam 33 penampilan di level klub sepanjang 2023 ini. Kemudian sang mantan penyerang Manchester United itu mencetak 5 gol dan 0 assist dalam 5 laga bersama Timnas Portugal di tahun ini.

Padahal, Cristiano Ronaldo yang lahir pada 5 Februari 1985 di Rumah Sakit Dr. Nélio Mendonça, Funchal, Portugal itu sudah berusia 38 tahun. Bisa dibilang, sang pemilik lima gelar Ballon d'Or itu sudah melewati batas usia produktifnya dan waktunya gantung sepatu.

Istilah yang bisa disematkan kepada Cristiano Ronaldo adalah tua-tua keladi makin tua makin jadi. Tak heran jika megabintang milik Al Nassr itu jadi runner-up top skor 2023 dengan koleksi 34 gol.

Cristiano Ronaldo hanya tertinggal 3 gol dari sang penyerang Manchester City, Erling Haaland. Erling Haaland yang lahir pada 21 Juli 2000 (usia 23 tahun) itu menjadi top skor 2023 per 25 September ini dengan torehan 37 gol baik di level klub maupun internasional.