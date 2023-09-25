PSG Pesta Gol ke Gawang Marseille, Luis Enrique Girang Bukan Main: Salah Satu Pertandingan Terbaik Kami!

PARIS – Pelatih Paris Saint-Germain (PSG), Luis Enrique, girang bukan main mendapati timnya sukses meraih kemenangan telak atas Olympique Marseille dalam lanjutan Liga Prancis 2023-2024. Dia bahkan sampai menyebut duel kontra Marseille jadi salah satu pertandingan terbaik PSG sejak dirinya resmi ditunjuk sebagai pelatih.

Enrique kemudian membeberkan resep pemainnya mampu menang besar atas Marseille. Selain pressing ketat, dia mengatakan permainan posisi membuat timnya leluasa mencuptakan peluang berbahaya.

“Kami memvariasikan posisi kami berdasarkan di mana bola berada, dan kami mencoba menciptakan sebanyak mungkin masalah di pertahanan lawan,” kata Enrique dilansir laman resmi klub, Senin (25/9/2023).

“Kami menciptakan banyak situasi berbahaya, kami menekan dengan baik,” imbuh eks pelatih Barcelona dan Timnas Spanyol itu.

Lebih lanjut, Enrique juga mengatakan pesta empat gol tersebut merupakan performa terbaik PSG sejak dirinya ditunjuk sebagai pelatih. Arsitek asal Spanyol itu menyebut para pemain amat menikmati pertandingan bertajuk Le Clasique tersebut.

“Itu performa paling baik sejak saya berada di sini. Ini Le Clasique, melawan rival besar, para pemain menikmati pertandingan ini,” jelas Enrique.