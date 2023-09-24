Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Bali United di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Unggul 1-0 di Bekasi

Bali United unggul 1-0 atas Persija Jakarta di babak pertama (Foto: Bali United)

HASIL babak pertama Persija Jakarta vs Bali United di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Laga yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Minggu (24/9/2023) malam WIB berakhir 0-1 di babak pertama.

Macan Kemayoran -- julukan Persija -- harus tertinggal meski tampil di kandangnya sendiri. Serdadu Tridatu -- julukan Bali United -- sukses unggul berkat gol Rahmat Arjuna pada menit ke-11.

Jalannya Pertandingan

Persija langsung berusaha mendominasi sedari menit pertama. Serangan tim tuan rumah dimotori oleh Ryo Matsumura dan Witan Sulaeman.

Meski begitu, permainan ofensif Persija sukses diantisipasi oleh Bali United. Bahkan, Serdadu Tridatu tidak gentar untuk melancarkan serangan balik.

Pola itu justru efektif untuk Bali United. Tim besutan Stefani Cugurra itu akhirnya mampu mencetak gol pembuka lewat tendangan kencang Rahmat Arjuna (11'). Gol berawal dari kesalahan Hansamu Yama, yang kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Rahmat.

Setelah gol itu, Persija kembali bermain agresif untuk mencari gol penyama kedudukan. Mengingat rapatnya barisan pertahanan Bali United, Persija mengandalkan tembakan spekulatif untuk membuka peluang.