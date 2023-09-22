Seluruh Masyarakat Indonesia Dimanapun Berada Bisa Nonton Pegadaian Liga 2 di MNC Vision & K-Vision Sebagai broadcaster Resmi

JAKARTA - Dalam perkembangan yang menggembirakan MNC Vision dan K-Vision dengan bangga mengumumkan hak siar resmi tayangan olahraga sepak bola Pegadaian Liga 2. Siaran Pegadaian Liga 2, MNC Vision, dan K-Vision ini akan membawa era baru keunggulan penyiaran sepakbola, mendekatkan para penggemar dengan klub kecintaannya di seluruh tanah air.

Musim Pegadaian Liga 2 2023 dijanjikan akan menjadi ajang pamer bakat dan persaingan yang memukau, dengan MNC Vision dan K-Vision sebagai mitra penyiaran resmi, penggemar dapat menyaksikan pertandingan dengan kualitas tayangan yang luar biasa.

Salah satu hal yang paling istimewa tentang kemitraan ini adalah aksesibilitasnya. MNC Vision dan K-Vision berkomitmen untuk membawa pertandingan Pegadaian Liga 2 2023 kepada sebanyak mungkin penggemar sepakbola di seluruh Indonesia. Ini berarti bahwa tidak hanya mereka yang berada di kota besar yang dapat menikmati aksi sepakbola, tetapi juga mereka yang tinggal di wilayah yang terpencil dengan bantuan teknologi TV Satelit.

MNC Vision dan K-Vision adalah TV Satelit berbayar dimana Anda bisa menonton tayangan hiburan local dan internasional di manapun dan dapat disaksikan hingga daerah-daerah pelosok Indonesia, tidak terbatas jaringan, tidak perlu jaringan internet, tidak perlu jaringan kabel, dimanapun Anda berada dapat menontonnya melalui perangkat Televisi.

MNC Vision dan K-Vision telah lama diakui karena inovasi dan kualitas layanan mereka. Anda dapat menyaksikan pertandingan olahraga sepak bola Liga 2 dengan kualitas HD. Teknologi canggih yang digunakan akan memastikan bahwa gambar dan suara pertandingan disiarkan dengan jelas dan tajam.

Dalam mengumumkan hak siar resmi ini, Selaku Direktur Utama MNC Vision, dan K-Vision Bapak Hari Susanto memberikan komentar:

"Kami selalu berkomitmen untuk memberikan hiburan berkualitas tinggi kepada pelanggan kami. Dengan menjadi mitra penyiaran resmi Liga 2, kami berharap dapat memenuhi hasrat para penggemar sepakbola di Indonesia. Ini adalah momen yang sangat penting dalam sejarah penyiaran kami."

Perlu diketahui, bagi para penjual dan pembeli yang ingin menonton Liga 2 harap diketahui bagi yang menonton tayangan Liga 2 secara tidak resmi seperti TV kabel ilegal, akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku berdasarkan Pasal 480 KUHP, dengan ancaman 4 tahun penjara.