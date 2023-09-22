Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Rahmad Darmawan Tegaskan Barito Putera Siap Hadapi PSIS Semarang

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |02:05 WIB
Liga 1 2023-2024: Rahmad Darmawan Tegaskan Barito Putera Siap Hadapi PSIS Semarang
Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan (Foto: Barito Putera)
A
A
A

SEMARANG – Pelatih Barito Putera, Rahmad Darmawan menegaskan timnya sudah siap 100 persen menjelang berhadapan dengan PSIS Semarang. Pelatih yang akrab disapa RD ini mengungkap semua pemain sudah dalam kondisi bugar.

Barito Putera akan bertamu ke kandang PSIS Semarang dalam lanjutan pekan ke-13 Liga 1 2023-2024. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah pada Jumat (22/9/2023) besok.

Setelah dikalahkan PSM Makassar (0-2), anak asuh Rahmad Darmawan tentu mengincar tiga poin di Stadion Jatidiri. Pasalnya, Laskar Antasari -julukan Barito Putera- harus menang untuk mempertahankan posisi di zona empat besar klasemen.

Menjelang laga krusial itu, Rahmad mengatakan anak asuhnya dalam kondisi 100 persen siap. Dari semua pemain, hanya Bagas Kaffa yang harus absen karena membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 di Asian Games 2023.

"Kondisi pemain semua sudah baik, termasuk Carli (De Murga) yang sempat kelelahan dan Ega Rizky juga sudah mulai berlatih," ujar Rahmad dikutip dari laman resmi PT Liga Indonesia Baru (PT LIB), Kamis (21/9/2023).

Halaman:
1 2
      
