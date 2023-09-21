TC di Jerman, Bima Sakti Sampaikan Beberapa Catatan untuk Timnas Indonesia U-17

Para pemain Timnas Indonesia U-17 melangsungkan TC di Jerman untuk menghadapi Piala Dunia U-17 2023 (Foto: PSSI)

MUENCHENGLADBACH - Bima Sakti menyampaikan beberapa catatan pada pemain Timnas Indonesia U-17 selama menjalani pemusatan latihan (TC) di Jerman. Hal ini diyakini menjadi dasar dalam membangun mentalitas pemain jelang Piala Dunia U-17 2023.

Kapten Timnas Indonesia U-17, Iqbal Gwijangge, membeberkan sejumlah pesan penting yang diberikan oleh sang pelatih selama TC. Bima meminta agar Iqbal dan kolega bisa menjaga diri di negara orang.

Selain itu, Iqbal juga mengatakan kuatnya perhatian Bima terhadap kondisi kebugaran para pemain. Mereka diminta harus jujur dengan kondisi fisik masing-masing agar dapat segera ditangani oleh tim medis.

"Ya pesan coach kepada pemain semua, jaga diri ya di sini, kita di negara orang, kita harus jaga diri," beber Iqbal dalam rilis resmi PSSI, Rabu (20/9/2023).

"Jadi kalau ada sakit atau apa-apa kami bilang ke dokter. Jadi kami harus jujur kepada diri sendiri, kalau ada sakit sedikit kami harus minta obat karena kami di sini TC lumayan lama juga, sebulan setengah. Jadi kami harus memberikan latihan yang maksimal karena kami akan latihan terus. Jadi kondisi kami harus fit terus," lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-17 memang telah dijadwalkan TC di Jerman. Mereka akan menempa diri di sana selama kurang lebih satu bulan.

Iqbal dan kolega tiba di Negeri Panzer itu sejak Senin (18/9/2023). Saat ini mereka menetap di Guesthouse Textile Academy, Muenchengladbach.