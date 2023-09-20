Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Ivan Provedel yang Cetak Gol di Liga Champions 2023-2024, Timnas Indonesia Makin Dekat Dapatkan Emil Audero?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:02 WIB
Gara-Gara Ivan Provedel yang Cetak Gol di Liga Champions 2023-2024, Timnas Indonesia Makin Dekat Dapatkan Emil Audero?
Ivan Provedel membantu Emil Audero untuk gabung Timnas Indonesia? (Foto: REUTERS/Alberto Lingria)
GARA-Gara Ivan Provedel yang baru cetak gol di Liga Champions 2023-2024, Timnas Indonesia makin dekat dapatkan Emil Audero? Lantas, apa hubungannya antara Ivan Provedel dengan kans Emil Audero memperkuat Timnas Indonesia?

Sekadar diketahui, Ivan Provedel merupakan kiper yang sedang naik daun. Musim lalu bersama Lazio, Ivan Provedel tampil dalam 38 pertandingan Liga Italia 2022-2023 bersama Lazio dengan catatan 21 clean sheet!

Ivan Provedel

(Momen Ivan Provedel saat membobol gawang Atletico Madrid di Liga Champions 2023-2024)

Berkat bantuan Ivan Provedel, Lazio pun finis di posisi tiga Liga Italia 2022-2023 dan berhak tampil di Liga Champions 2023-2024. Musim ini, Ivan Provedel juga masih menjadi kiper andalan Lazio.

Terbaru, Ivan Provedel bukan hanya membantu Lazio dari gempuran lawan tapi juga mencetak gol! Ivan Provedel mencetak gol penyelamat lewat sundulan kepala, sehingga Lazio terhindar dari kekalahan saat menjamu Atletico Madrid di matchday pertama Grup E Liga Champions 2023-2024, Rabu (20/9/2023) dini hari WIB.

Usut punya usut, Ivan Provedel awalnya seorang penyerang dan bertugas di posisi tersebut hingga usia 15 tahun. Setelah itu, Ivan Provedel fokus menjadi penjaga gawang hingga akhirnya diboyong Lazio dari Spezia pada musim panas 2022 atau di usia 28 tahun.

Berkat penampilan apiknya bersama Lazio, Ivan Provedel dipanggil pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti, untuk melakoni dua laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan ini. Ivan Provedel dipanggil bersama tiga kiper lain yakni Gianluigi Donnarumma (PSG), Guglielmo Vicario (Tottenham Hotspur) dan Alex Meret (Napoli).

