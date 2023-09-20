Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

6 Pemain Ini Pernah Diramal Cristiano Ronaldo Akan Jadi Terbaik dan Nasibnya Kini, Nomor 1 Neymar Jr!

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |06:06 WIB
6 Pemain Ini Pernah Diramal Cristiano Ronaldo Akan Jadi Terbaik dan Nasibnya Kini, Nomor 1 Neymar Jr!
Cristiano Ronaldo kala berlaga. (Foto: Instagram/@cristiano)
6 pemain ini pernah diramal Cristiano Ronaldo akan jadi terbaik dan nasibnya kini. Hal itu disampaikan oleh Cristiano Ronaldo dalam acara penganugerahan gelar pemain terbaik UEFA pada 2017.

“Saya melihat beberapa pemain dengan potensi besar: (Marco) Asensio, (Kylian) Mbappe, Neymar, (Ousmane) Dembele, (Eden) Hazard, (Marcus) Rashford, dan beberapa lainnya." ujar Cristiano Ronaldo, dilansir dari Sports Illustrated.

Lantas, bagaimana kabar terkini para pemain yang diramalkan Ronaldo itu? Berikut ulasannya.

6. Marco Asensio

Marco Asensio

Cristiano Ronaldo menyebut Marco Asensio sebagai salah satu talenta top. Berdasar kerja samannya di Real Madrid pada tahun itu, Ronaldo tentu tidak asal bicara tentang pemain asal Spanyol itu.

Sayangnya, selama berseragam Los Blancos, Asensio gagal membuktikan bahwa dirinya adalah pemain luar biasa. Bahkan, di musim lalu, dirinya kesulitan untuk bersaing dengan pemain Madrid lain yang membuatnya memilih hengkang ke PSG.

5. Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

Di antara pemain yang disebutkan Ronaldo, agaknya Kylian Mbappe adalah pemain yang paling tepat sasaran. Ya, saat diramal Ronaldo, Mbappe yang masih remaja telah menunjukkan penampilan luar biasa.

Saat ini, Mbappe pun masih konsisten dengan penampilannya di level atas, baik bersama Paris Saint-Germain ataupun Timnas Prancis. Bahkan di usianya yang tergolong masih sangat muda, Mbappe telah menjadi kapten di Timnas Prancis.

