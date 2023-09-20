Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Levy Madinda Bicara Nasibnya di Persib Bandung: Bukan Tergantung Saya

Miftahul Ghani , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |17:24 WIB
Levy Madinda Bicara Nasibnya di Persib Bandung: Bukan Tergantung Saya
Levy Madinda tak bisa menentukan nasibnya di Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Levy Madinda membenarkan masa baktinya di Persib Bandung segera berakhir. Ia pun menyerahkan nasibnya kepada klub-klub yang berwenang.

Persib mendatangkan pemain asal Gabon itu dengan status pinjaman dari Johor Darul Ta'zim (JDT). Maung Bandung meminjam Madinda hanya hingga Desember 2023.

Levy Madinda membawa Persib Bandung unggul 1-0 atas Barito Putera (Foto: Twitter/@persib)

"Itu bukan tergantung saya, kalau menurut saya oke (tetap di Persib). Tetapi ini tergantung klub (Persib), Johor dan juga agen saya. Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya," ungkap Levy di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (20/9/2023).

Pemain berusia 31 tahun itu mengaku sudah kerasan bermain bersama Persib. Bahkan, ia sudah merasa enjoy memainkan perannya sebagai gelandang serang.

Pemilik nomor punggung 15 ini bahkan sudah banyak pujian dari pendukung fanatik Persib yang biasa disebut Bobotoh. Hingga akhirnya, Levy terpilih sebagai man of the match oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) saat laga kontra Persikabo 1973 akhir pekan lalu.

"Sejak pertama saya tiba, saya bicara ingin memberi segalanya, mengerahkan kemampuan terbaik untuk tim dan untuk menikmati permainan," tutur Levy.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/15/49/3034272/berdasarkan-komdis-pssi-persija-jakarta-dan-persib-bandung-jadi-klub-yang-paling-sering-lakukan-pelanggaran-di-liga-1-2023-2024-f0FWjw8Onw.jpg
Berdasarkan Komdis PSSI, Persija Jakarta dan Persib Bandung Jadi Klub yang Paling Sering Lakukan Pelanggaran di Liga 1 2023-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/49/3022387/pencinta-vespa-bek-persib-bandung-rezaldi-hehanussa-mudik-ke-ciputat-dengan-motor-kesayangannya-YqazojjlDx.jpg
Pencinta Vespa, Bek Persib Bandung Rezaldi Hehanussa Mudik ke Ciputat dengan Motor Kesayangannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/16/49/3022351/liburan-ke-pantai-pangandaran-3-pemain-persib-bandung-pilih-kendarai-sepeda-motor-Ddclf6uAlX.jpg
Liburan ke Pantai Pangandaran, 3 Pemain Persib Bandung Pilih Kendarai Sepeda Motor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/14/49/3021689/breaking-news-persija-jakarta-dan-thomas-doll-resmi-berpisah-0uZsavkidW.jpeg
Breaking News: Persija Jakarta dan Thomas Doll Resmi Berpisah!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/01/04/11/1662673/hasil-lengkap-liga-inggris-arsenal-start-mulus-sikat-bournemouth-32-gga.webp
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Start Mulus, Sikat Bournemouth 3-2Â 
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/04/penyerang_as_roma_paulo_dybala_kanan_kecewa_us.jpg
Gasperini Sentil Masalah Serius di Lini Depan AS Roma usai Kalah Tipis di Kandang Atalanta
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement