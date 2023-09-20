Levy Madinda Bicara Nasibnya di Persib Bandung: Bukan Tergantung Saya

BANDUNG - Levy Madinda membenarkan masa baktinya di Persib Bandung segera berakhir. Ia pun menyerahkan nasibnya kepada klub-klub yang berwenang.

Persib mendatangkan pemain asal Gabon itu dengan status pinjaman dari Johor Darul Ta'zim (JDT). Maung Bandung meminjam Madinda hanya hingga Desember 2023.

"Itu bukan tergantung saya, kalau menurut saya oke (tetap di Persib). Tetapi ini tergantung klub (Persib), Johor dan juga agen saya. Mereka harus berbicara bersama terkait mekanismenya," ungkap Levy di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Rabu (20/9/2023).

Pemain berusia 31 tahun itu mengaku sudah kerasan bermain bersama Persib. Bahkan, ia sudah merasa enjoy memainkan perannya sebagai gelandang serang.

Pemilik nomor punggung 15 ini bahkan sudah banyak pujian dari pendukung fanatik Persib yang biasa disebut Bobotoh. Hingga akhirnya, Levy terpilih sebagai man of the match oleh PT Liga Indonesia Baru (LIB) saat laga kontra Persikabo 1973 akhir pekan lalu.

"Sejak pertama saya tiba, saya bicara ingin memberi segalanya, mengerahkan kemampuan terbaik untuk tim dan untuk menikmati permainan," tutur Levy.