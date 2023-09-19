Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Tampil Cemerlang, Bojan Hodak Belum Bisa Jamin Masa Depan Levy Madinda

Miftahul Ghani , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |21:06 WIB
Tampil Cemerlang, Bojan Hodak Belum Bisa Jamin Masa Depan Levy Madinda
Penggawa Persib Bandung, Levy Madinda (Foto: Persib)
A
A
A

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak memberikan pujiannya terhadap Levy Madinda. Menurutnya, pemainnya itu tampil cemerlang saat menghadapi Persikabo 1973, Sabtu (16/9/2023).

Levy Madinda bahkan terpilih sebagai man of the match atau pemain terbaik di laga melawan Persikabo 1973 yang dimenangkan Persib Bandung dengan skor 2-0 tersebut.

"Ya, dia (Levy Madinda) bermain dengan bagus, yang mana itu bagus karena dia perlahan bisa beradaptasi. Setiap pemain butuh waktu untuk beradaptasi," kata Bojan Hodak di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Selasa (19/9/2023).

Pelatih asal Kroasia ini berharap Levy Madinda bisa melanjutkan penampilan terbaiknya di laga-laga lainnya. Terlebih, saat ini Persib baru menjalani 12 pertandingan di Liga 1 2023/2024.

"Saya harap dia bisa melanjutkan performanya dengan bermain bagus di setiap pertandingan," harapnya.

Bojan Hodak membenarkan Levy Madinda merupakan pemain dengan status pinjaman dari Persib. Masa peminjaman akan berakhir pada Desember 2023.

