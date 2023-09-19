Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Liga 1 2023-2024: Mitsuru Maruoka Jadi Salah Satu Rekrutan Asing Tersukses

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |15:27 WIB
Liga 1 2023-2024: Mitsuru Maruoka Jadi Salah Satu Rekrutan Asing Tersukses
Mitsuru Maruoka tampl apik bersama Rans Nusantara di Liga 1 2023-2024 (Foto: Instagram)
A
A
A

RANS Nusantara FC tak sia-sia mendatangkan Mitsuru Maruoka untuk mengisi jatah pemain asing Asia mereka. Pemain asal Jepang tersebut nyatanya dinilai sebagai salah satu rekrutan asing tersukses di Liga 1 2023-2024.

Menurut data Lapangbola, Maruoka berhasil menjadi pemain yang paling dominan di lini tengah. Gelandang berusia 27 tahun itu dinilai apik dari segala perannya baik bertahan maupun menyerang.

Sejak direkrut RANS pada Juli 2022 lalu, Maruoka tercatat telah menciptakan statistik yang apik hingga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Masih melansir dari sumber yang sama, Maruoka mencetak 11 gol dan empat assist dari 46 laganya.

Dia juga telah menciptakan sebanayk 61 peluang selama tampil. Di segi umpan, Maruoka memiliki akurasi yang terbilang cukup apik.

Dia telah mengoleksi 1.732 passing success. Mode pertahannya juga tangguh dengan total catatan 66 tackles yang dia lakukan.

"Statistik menghimpun, Mitsuru Maruoka dominan di lini tengah. Beragam aksi bertahan dan menyerang berhasil ia torehkan hingga menjadi salah satu yang terbaik di kompetisi lokal," bunyi laporan Lapangbola, Senin (18/9/2023).

Halaman:
1 2
      
