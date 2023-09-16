Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Lionel Messi Masa Kecil, Dibully dan Ingin Dipukuli karena Postur Pendek oleh Teman Main Sepakbolanya

Kisah Lionel Messi Masa Kecil, Dibully dan Ingin Dipukuli karena Postur Pendek oleh Teman Main Sepakbolanya
Kisah Lionel Messi Masa Kecil Dibully dan Ingin Dipukuli karena Postur Pendek oleh Teman Main Sepakbolanya. (Foto: Twitter/superpowerfb)
A
A
A

KISAH Lionel Messi masa kecil, dibully dan ingin dipukuli karena postur pendek oleh teman main sepakbolanya akan dibahas Okezone di artikel ini. Tidak semua publik figur dan orang sukses dunia memiliki cerita bahagia yang menemani langkah perjalanan hidupnya.

Pasalnya ada berbagai cobaan, halangan serta masalah besar yang akan menyertainya setiap saat. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh pemain bola kelas dunia Lionel Messi.

Masa kecil sang megabintang ternama ini ternyata tidak dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemudahan. Dirinya kerap mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan bahkan hampir terbunuh oleh lawan mainnya.

Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi satu ini . Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/09/2023) terkait kisah masa kecil Lionel Messi.

Kisah Lionel Messi Masa Kecil

Pemilik nama lengkap Lionel Andres Messi ternyata memiliki beberapa kisah pahit dan cukup menyedihkan dimasa kecil. Salah satu yang membuat dirinya sangat amat terpukul yaitu kelainan pada pertumbuhannya.

Lionel Messi

Diketahui pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu mengalami defisiensi hormon pertumbuhan (GHD) selama masa kecilnya. Dari kelainan tersebut membuat Messi selalu membutuhkan suntikan hormon secara ruti supaya pertumbuhan tubuhnya tidak terhenti.

Kelainan yang dihinggapinya lantas membuat bintang Paris Saint-Germain (PSG) ini merasa cemas dan ketakutan. Bintang sepakbola kelahiran 1987 ini tidak ingin membiarkan postur pendeknya menghentikan impian dan cita-citanya di atas lapangan begitu saja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192438/rudy_eka_priyambada-ugVy_large.jpg
Kisah Rudy Eka Priyambada, Mantan Pelatih Timnas Putri Indonesia yang Bawa Al Nassr Women Juara Liga Arab
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192490/cristiano_ronaldo_tidak_memungkiri_ambisinya_mencetak_1000_gol_sebelum_pensiun-m7wY_large.jpg
Cristiano Ronaldo soal Ambisi Cetak Rekor 1.000 Gol: Insya Allah jika Tak Cedera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/51/3192455/miliano_jonathans-sFbu_large.jpg
Gara-Gara Hal Ini, FC Utrecht Disarankan Pinjamkan Bintang Timnas Indonesia Miliano Jonathans
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/46/3192220/fernando_martin_carreras_menghilang_di_perairan_taman_nasional_komodo_mundodeportivo-BoPg_large.jpg
Kronologi Pelatih Valencia B Fernando Martin Hilang karena Kecelakaan Kapal di Perairan Taman Nasional Komodo
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661313/pelatih-timnas-futsal-indonesia-kecam-permainan-kasar-thailand-di-final-piala-aff-u16-2025-wjh.webp
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Kecam Permainan Kasar Thailand di Final Piala AFF U-16 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/bri_resmi_gandang_barcelona.jpg
BRI Resmi Gandeng Barcelona hingga 2027, 29 Juta Fans Indonesia Jadi Kunci Kerja Sama Raksasa
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement