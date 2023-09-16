Kisah Lionel Messi Masa Kecil, Dibully dan Ingin Dipukuli karena Postur Pendek oleh Teman Main Sepakbolanya

Kisah Lionel Messi Masa Kecil Dibully dan Ingin Dipukuli karena Postur Pendek oleh Teman Main Sepakbolanya. (Foto: Twitter/superpowerfb)

KISAH Lionel Messi masa kecil, dibully dan ingin dipukuli karena postur pendek oleh teman main sepakbolanya akan dibahas Okezone di artikel ini. Tidak semua publik figur dan orang sukses dunia memiliki cerita bahagia yang menemani langkah perjalanan hidupnya.

Pasalnya ada berbagai cobaan, halangan serta masalah besar yang akan menyertainya setiap saat. Salah satunya seperti yang dirasakan oleh pemain bola kelas dunia Lionel Messi.

Masa kecil sang megabintang ternama ini ternyata tidak dipenuhi dengan kebahagiaan dan kemudahan. Dirinya kerap mengalami berbagai hal yang tidak mengenakan bahkan hampir terbunuh oleh lawan mainnya.

Bagi kamu yang penasaran maka simak informasi satu ini . Sebab Okezone telah merangkum beberapa sumber, Sabtu (16/09/2023) terkait kisah masa kecil Lionel Messi.

Kisah Lionel Messi Masa Kecil

Pemilik nama lengkap Lionel Andres Messi ternyata memiliki beberapa kisah pahit dan cukup menyedihkan dimasa kecil. Salah satu yang membuat dirinya sangat amat terpukul yaitu kelainan pada pertumbuhannya.

Diketahui pemenang Ballon d'Or tujuh kali itu mengalami defisiensi hormon pertumbuhan (GHD) selama masa kecilnya. Dari kelainan tersebut membuat Messi selalu membutuhkan suntikan hormon secara ruti supaya pertumbuhan tubuhnya tidak terhenti.

Kelainan yang dihinggapinya lantas membuat bintang Paris Saint-Germain (PSG) ini merasa cemas dan ketakutan. Bintang sepakbola kelahiran 1987 ini tidak ingin membiarkan postur pendeknya menghentikan impian dan cita-citanya di atas lapangan begitu saja.