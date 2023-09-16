Alasan Kenapa Asnawi Mangkualam Tidak Main di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23

Alasan Asnawi Mangkualam tidak main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 sudah diketahui (Foto: PSSI)

JAKARTA - Ternyata inilah alasan kenapa Asnawi Mangkualam tidak main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23 yang membuat banyak netizen sangat penasaran. Sebab, ia adalah kapten Timnas Indonesia.

Diketahui skuad Timnas Indonesia dalam beberapa pekan terakhir disibukkan dengan berbagai pertandingan yaitu kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dan FIFA Matchday. Dua ajang tersebut digelar di dua stadion berbeda yakni Manahan (Solo) dan Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Kabar yang menjadi viral adalah Asnawi tidak ikut kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Alhasil, pemain Ansan Greeners itu tidak turun di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 beberapa waktu lalu.

Padahal, sejumlah rekan setimnya, seperti Pratama Arhan dan Witan Sulaeman ikut ajang tersebut. Hal itu tentu menjadi pertanyaan tersebut.

Adapun alasan kenapa Asnawi Mangkualam tidak main di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 ada beberapa. Pertama, ia akan melewati usia 23 tahun pada 4 Oktober 2023. Alhasil, pemain asal Makassar itu tidak diikutsertakan.

Kemudian, Asnawi hanya mendapat izin dari klub pada 4-11 September 2023 dari Jeonnam Dragons FC. Sementara itu, kualifikasi Piala Asia U-23 2024 berlangsung hingga 12 September.