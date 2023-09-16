Liga 2 2023-2024: Siap-Siap, PT LIB Bakal Beri Penghargaan kepada Suporter Terbaik

LIGA 2 2023-2024 telah resmi bergulir. PT LIB pun siap memberikan penghargaan kepada suporter terbaik di akhir musim nanti.

Ya, gelaran Liga 2 2023-2024 sudah dimulai sejak Minggu 10 September 2023. PT LIB pun terus mengimbau para suporter agar senantiasa menjaga kebersihan stadion selama pertandingan berlangsung.

Ada sejumlah tata cara yang dibeberkan oleh LIB kepada suporter dalam menciptakan tujuan tersebut. Salah satunya adalah para suporter diharapkan menjalin komunikasi intens dengan pihak klub masing-masing.

Tujuannya agar mereka dibekali alat atau wadah kebersihan berupa kantong sampah. Selain itu, mereka juga diimbau untuk saling berkoordinasi satu sama lain untuk melakukan pembersihan di tiap sudut stadion.

Setelah melakukan bersih-bersih, para suporter nantinya diimbau untuk mengumpulkan sampah di satu titik di luar stadion. Selanjutnya, mereka disarankan untuk mengabadikan momen tersebut di sosial media.

Hal ini diniatkan untuk menularkan langkah positif satu sama lain. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diyakini bisa melahirkan sepakbola Indonesia yang lebih baik lagi.