3 Pemain Persija Jakarta Dilepas ke Timnas Indonesia U-24, Syahrian Abimanyu Bongkar Reaksi Thomas Doll

Syahrian Abimanyu menjadi salah satu pemain Persija Jakarta yang dipanggil ke Timnas Indonesia U-24. (Foto: Andika Rachmansyah/MPI)

JAKARTA – Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll memberikan lampu hijau kepada tiga pemainnya untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia U-24 di ajang Asian Games 2022. Menurut pemaparan pemain Persija yang termasuk dalam ketiga pemain tersebut, yakni Syahrian Abimanyu, Doll dengan ikhlas melepaskan mereka ke skuad Garuda Muda.

Bahkan Syahrian menyebut Doll sangat mendukung mereka bertiga berjuang membela Timnas Indonesia U-24. Syahrian pun mengatakan semua itu berkat adanya komunikasi yang baik antara PSSI dengan pihak Persija.

Sebagai informasi, pelatih Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri, telah memanggil 22 pemain untuk berlaga di Asian Games 2022 yang berlangsung di China. Dari ke-22 pemain itu, terdapat tiga pemain Persija yakni Abimanyu, Rizky Ridho, dan Dony Tri Pamungkas.

Ketiga pemain itu bahkan telah ikut serta dalam sesi latihan terakhir Timnas Indonesia U-24 di Jakarta pada pagi Jumat 15 September 2023. Sebab, pada malam harinya, mereka bertolak ke China. Dengan begitu, praktis Persija harus kehilangan tiga pemain andalannya itu karena harus membela Skuad Garuda di Asian Games 2022.

Abimanyu mengungkapkan bahwa pelatih Persija, Thomas Doll, sangat mendukung pemainnya yang mendapat panggilan ke Timnas Indonesia U-24. Mantan pemain Madura United itu juga mengakui bahwa komunikasi antara PSSI dan Persija berjalan baik.

“Tentu coach Thomas sangat mendukung kami di timnas pastinya mengharapkan yang terbaik untuk kami,” kata Abimanyu kepada awak media termasuk MNC Portal Indonesia, Sabtu (16/9/2023).

“Dia (Thomas Doll) Legowo. Pastinya karena ini untuk negara sendiri. Komunikasi PSSI dengan klub bisa dibilang lancar,” lanjutnya.

Sementara itu, Indra Sjafri, mengungkapkan bahwa hadirnya para pemain ke dalam skuadnya memang tak luput dari diskusi yang telah dijalani PSSI dengan masing-masing klub terkait. Dia pun sangat bersyukur komunikasi antara PSSI dengan pihak klub berjalan baik karena terbukti klub ingin melepas pemainnya kendati Asian Games bukan agenda resmi FIFA.