HOME BOLA LIGA INDONESIA

Persikabo 1973 Klaim Jalani Persiapan Matang Jelang Hadapi Persib Bandung

Miftahul Ghani , Jurnalis-Sabtu, 16 September 2023 |03:08 WIB
Persikabo 1973 Klaim Jalani Persiapan Matang Jelang Hadapi Persib Bandung
Asisten pelatih Asep Ardiansyah menyebut Persikabo 1973 siap menghadapi Persib Bandung (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
BANDUNG - Persikabo 1973 mengklaim memiliki persiapan matang jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-12 Liga 1 2023-2024. Namun, asisten pelatih Asep Ardiansyah menyebut laga nanti akan sulit buat anak asuhnya.

Duel Persib Bandung vs Persikabo 1973 itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Sabtu (16/9/2023) pukul 15.00 WIB. Derby antara sesama tim asal Jawa Barat itu diyakini penuh gengsi.

Persikabo 1973 sukses mempermalukan Persebaya Surabaya (Foto: Instagram/@officialpersikabo)

Asep mengakui Persib adalah tim yang besar serta diberkahi kemampuan individu pemain yang luar biasa. Namun, ia berharap anak asuhnya bisa tampil maksimal.

"Persib tim yang besar dan kita main di kandang Persib. Dan secara kualitas individu maupun tim sangat luar biasa. Namun harapannya, kami dan teman-teman pemain bisa tampil maksimal agar bisa mencuri poin di pertandingan," harap Asep dalam konferensi pers di Graha Persib, Sabtu (16/9/2023).

Terkait pemain yang absen, Asep memastikan Persikabo 1973 tidak bisa menurunkan Dimas Drajad dan Andy Setyo. Dimas diketahui masih cedera sementara Andy dipanggil ke Timnas Indonesia U-24.

"Dimas Drajad sampai dengan pertandingan nanti masih belum bisa. Dan ada Andi Setyo karena pemanggilan U-24 Asian Games. Yang lain Insya Allah aman," bebernya.

Halaman:
1 2
      
