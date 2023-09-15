Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Bali United vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Ditekuk 1-2 di Kandang

Basudiwa Supraja , Jurnalis-Jum'at, 15 September 2023 |21:02 WIB
Hasil Bali United vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Ditekuk 1-2 di Kandang
Bali United dikalahkan RANS Nusantara FC dengan skor 1-2 di kandang sendiri (Foto: Twitter/baliutd)
HASIL Bali United vs RANS Nusantara FC di Liga 1 2023-2024 akan dibahas di sini. Pertandingan yang digelar di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (15/9/2023) malam WIB tersebut berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan The Prestige Phoenix -- julukan RANS.

Serdadu Tridatu -- julukan Bali United -- tampil di kandang sendiri. Namun, takluk akibat gol-gol Kenshiro Daniels (60') dan Evandro Brandao (76'). Gol balasan tuan rumah diukir oleh Yabes Roni pada masa injury time.

RANS Nusantara FC

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Laga langsung berjalan sengit sejak awal pertandingan. Bali United selaku tuan rumah langsung menebar ancaman.

Ahmed Rashid sudah memberi tekanan di dua menit pertama laga. Namun RANS juga memberi balasan. Tembakan-tembakan keras dilancarkan Erwin Ramdani dan kolega.

Jual beli serangan pun deras terjadi. Bali United terus balas menggigit pertahanan RANS.

Aksi Irfan Jaya cukup merepotkan lini bertahan RANS. Pertandingan berjalan panas tanpa gol hingga akhir babak pertama.

Babak Kedua

Tensi permainan semakin panas. Kedua tim saling adu serangan lebih intens kali ini.

